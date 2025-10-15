Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша»

Тот случай, когда веришь не оценкам, а рецензиям.

С 20 по 23 октября на Первом канале покажут новую главу саги о майоре Черкасове – «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Евгений Звездаков, уже снимавший «Метроном» и «Последнее дело Черкасова», снова за камерой, Андрей Смоляков на месте, а действие перемещается в 1983-й, на территорию советской телелотереи «Мослото».

Там, где еще недавно разыгрывали телевизоры и «Жигули», теперь играют с чужими жизнями.

Преступления, кибернетика, лотерея – интрига звучит бодро. Но прежде, чем Черкасов снова пойдет по следу, стоит вспомнить: какой из предыдущих сезонов зрители вспоминают с наибольшим раздражением.

Сезон-изгой: «Катран» до сих пор считают провалом франшизы

Если судить по цифрам, у «Катрана» все не так уж плохо – на Кинопоиске у него 7.54, и ниже оценка у целых пяти сезонов. Но цифры лукавят: на той же площадке нет ни одного положительного отзыва. Ни одного.

Даже «Западня» с более скромными 7.37 ухитрилась обзавестись позитивным и негативным обзорами зрителей (и ни единого «красного»!).

А «Катран», судя по рецензиям, провал. И это при том, что сезон должен был стать праздничным: возвращалась Зоя Кудря, автор сценариев лучших дел Черкасова, а подпольное казино сулило стильную советскую нуарность.

Получилось же что-то, что даже самые преданные поклонники «Мосгаза» не смогли защитить.

«Жалко этот проект»: что не так с «Катраном»

Главная претензия – режиссерская. После смены постановщика детектив, по словам зрителей, «скатился в низкосортный телевизионный сериальчик». Сценарий назвали нелепым, монтаж – спешным, а расследование – пародией на муровскую работу.

«Очень досадно, но от фильма больше раздражения и разочарования, чем положительных эмоций. Одни ботинки “Скороход” реальны, остальное – полная туфта».

Что по актерам? Отзывы однозначны: Смоляков «тащит», но ему не дают экранного воздуха; Александрова «переигрывает», Аверин «на пафосе».

Другие зрители обрушились на историческую достоверность. В отзывах «Катран» обвиняют в том, что он забыл про советскую эпоху, в которой якобы живут его герои.

«Жонглирование эпохами», – так лаконично сформулировала tataiva1.

От милиции до КГБ – все, по ее словам, выглядит как пародия, а атмосфера СССР заменена на «современных дизелистов в костюмах семидесятых».

Ну а некоторые зрители просто устали.

«С каждым новым делом качество падало, но “Катран” оказался дном», – пишет одна из зрительниц.

Детективная интрига не цепляет, актеры будто играют через силу, а Черкасов, некогда гениальный следователь, теперь «просто отбывает номер».

Хуже не по цифрам, а по вайбу

Что особенно интересно – критики «Катрана» редко ругают его из-за технических огрехов. Люди пишут не про декорации и не про костюмы, а про ощущение выдохшейся истории.

В первых сезонах «Мосгаз» держал зрителя тем, что ловко балансировал между ностальгией и тревогой. А теперь, как говорят рецензенты, «Мосгаз» сам стал тем самым усталым советским героем, который все никак не уйдет на пенсию.

В ожидании «Розыгрыша»

Благо, каждый новый сезон зрители встречают с надеждой: может, теперь все вернется. «Розыгрыш» явно старается поймать ту самую атмосферу – советские студии, лотерея, убийства, коррупция и кибернетика. Все, что нужно для возвращения «того самого Мосгаза».

Но второго «Катрана» зрители точно не простят.

