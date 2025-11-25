«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось

Некоторым зрителям не понравилось категорически все.

В советском кино 1970-х годов есть удивительная экранизация — «Д’Артаньян и три мушкетёра». Смелый замах на европейскую классику Александра Дюма стал настоящим культурным событием. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич создал фильм, который вышел далеко за рамки обычной экранизации.

Советские создатели подошли к французской истории с искренним уважением к первоисточнику, но при этом наполнили её своим особым духом. Яркие характеры героев, запоминающиеся диалоги и музыкальные номера сделали фильм настоящим народным достоянием.

Особый шарм картине придали актёрские работы. Их герои идеально передали дух авантюризма и рыцарской дружбы. Но если советским зрителям казалось, что фильм сумел органично передать атмосферу Франции XVII века, то не все иностранцы думали также.

Отзывы иностранцев

В своих рецензиях в Сети зарубежные пользователи отмечали основные минусы картины. Некоторым не понравилось абсолютно все.

«Будто худший мини-сериал в истории. Не смог посмотреть дольше первых 20 минут. Ужасно все: от операторской работы до музыкального сопровождения», — писали комментаторы.

Другие отмечали, что герои точно не похожи на французов.

«Персонажи даже не пытаются соответствовать французским мушкетерам, разве что кроме Д'Артаньяна и, возможно, Атоса», — добавляли пользователи.

И, наконец, самая частая претензия была в наивности ленты.

«Все какое-то глупое и инфантильное, смотреть тошно», «Фильм выглядит так, словно его создавали для детей», — пишут в Сети.

Положительные отзывы

Впрочем, были и те зарубежные зрители, которые попытались заступиться за советскую экранизацию.

«Повороты сюжета нормальные, картинка хорошая, Портос забавный, Констанс красавица. Что еще надо?», — задались вопросом в Сети.

А некоторые даже отметили, что советских «Трех мушкетеров» стоит посмотреть всем любителям мюзиклов.

«Лучшая адаптация мушкетеров Дюма на экране, конечно, если вам нравится мюзикл. Фильм с неожиданно свежими и очаровательными персонажами, множеством веселья, юмора и отличных песен», — заключили комментаторы.

