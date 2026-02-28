«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть

Но зрители могут поставить свои оценки и они порой сильно разнятся с мнением профи.

Каждый раз, когда выходит новый «Крик», фанаты надеются на возвращение той самой мета-иронии и фирменного ужаса, но седьмая часть, похоже, пошла по другому пути.

26 февраля оценки обрушились: на Rotten Tomatoes — 47% при 30 рецензиях, на Metacritic — 38 баллов из 100 при 14 обзорах. В других подсчетах «свежесть» и вовсе держится на уровне 42%. Это один из самых низких показателей во всей франшизе.

Критики не сдерживаются. The Daily Beast пишет: «Худший фильм серии на сегодняшний день — это потрясающе плохо... Вялый, нестрашный и неизобретательный он является неоспоримым доказательством того, что пришло время отправить на покой Призрачное лицо и его ужасно избитые игры... С точки зрения повествования у Уильямсона нет никаких козырей в рукаве, а с визуальной точки зрения "Крик 7" полон клише». SlashFilm добавляет: «Чего может надеяться достичь седьмой фильм, что еще не было заезжено до смерти? Обычный набор трюков франшизы давно иссяк, оставив нас с поверхностно набросанной скукой… "Крик 7" практически мертв по прибытии».

Главные претензии — скука, вторичность, нестрашные сцены и сомнительный финал. Некоторые называют фильм неудачной попыткой перезапуска и заявляют, что франшиза «превратилась в то, что когда-то высмеивала».

Но есть и защитники. Часть рецензентов считает, что шаблонность намеренная, а кровавые сцены поставлены эффектно. Отмечают, что фильм оживает, когда на экране появляются Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс. По версии UPI, это лучший «Крик» со времен 90-х.

Премьера в зарубежном прокате — 27 февраля. Прогноз старта — около 60 миллионов долларов за первый уикенд. Даже если критики разделились, касса покажет, готов ли зритель снова поверить Призрачному лицу.