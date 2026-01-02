Меню
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке

2 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Публике не понравилось вообще все.

История о Гарри Поттере, и особенно её киновоплощение, оказала беспрецедентное влияние на мировую культуру, став значительно больше, чем просто успешной франшизой. Фильмы о юном волшебнике сформировали канон магического мира для миллиардов зрителей.

Повторить его пытались многие. Но чаще всего на выходе получались бездушные копии. А в Индии переплюнули и этот результат.

Сюжет фильма «Абракадабра»

Двенадцатилетний Шану выигрывает уникальный конкурс, дающий ему право поступить в любое учебное заведение на выбор. Его выбор падает на волшебную школу «Абракадабра», где он с головой погружается в мир магии: осваивает фокусы, учится летать на ковре-самолёте и быстро становится одним из самых талантливых учеников.

Но вскоре его любопытство приводит к неожиданному открытию. Шану замечает, что строгий директор школы, мистер Биранги, по ночам тайком ускользает в близлежащий лес.

Вместе с друзьями мальчик решает проследить за ним. В чаще они находят скрытую тюрьму, и в одной из камер обнаруживается узник — давно пропавший отец Шану.

Выясняется, что отец когда-то сам преподавал в «Абракадабре», искусно варил зелья, и теперь Биранги держит его в заточении, пытаясь выведать секрет самого ценного рецепта — эликсира бессмертия.

Кадр из фильма «Абракадабра»

Детали фильма «Абракадабра»

Поттероманам в этой версии не понравится абсолютно все, начиная от странного названия школы и фильма. На сайте IMDb у «Абракадабры» 2,7 баллов и много разгромных отзывов.

«В этой дешёвой версии "Гарри Поттера" видимо было потрачено много денег на известных индийских актёров. Поэтому они пошли в интернет-кафе за визуальными эффектами, ведь это настолько плохо», «Худший фильм, когда-либо существовавший на планете», «Не рекомендую вам смотреть этот фильм. Он плохо снят. Конечно, если у вас нет работы, семьи и других дел, то это определённо хороший способ скоротать время», — пишут комментаторы.

Кадр из фильма «Абракадабра»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел».

Фото: Кадры из фильмов «Абракадабра» (2004), «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
