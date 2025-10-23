«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика

Пятая часть франшизы «Дом ада» – теперь с подзаголовком Lineage («Спуск к дьяволу») – должна была стать торжественным финалом десяти лет кошмаров, но вышло так, что зрители на Reddit назвали ее провалом года.

Даже поклонники прежних лент, готовые терпеть дрожащие камеры и мутный лор, вышли из кино в недоумении: вместо ужаса получили сон, в котором бесконечно падаешь и не можешь проснуться.

Режиссер и сценарист Стивен Когнетти, стоявший у истоков «Дома ада», решил рискнуть и отказаться от формата найденных записей. В теории – шаг смелый: фанаты давно просили развития. На деле – именно с этим шагом начались проблемы.

Без привычной «документальной» структуры история потеряла интригу, актеры – оправдание для неестественных реплик, а клоун-убийца – ауру кошмара.

Что не так с финалом и сюжетом

«Дом ада. Спуск к дьяволу» возвращает зрителя в проклятый город Абаддон, где бывшая ведущая паранормального шоу Ванесса (Элизабет Вермилия) страдает от кошмаров и сталкивается с серией новых убийств.

Журналистка Алисия расследует загадочные связи между жертвами, а священник готовится к изгнанию демонов. Звучит как классический хоррор – пока не начинается само кино.

Сюжет мечется между тремя эпохами, путается в родословной героев и словно стесняется объяснить, зачем вообще понадобилось возрождать историю.

Главное разочарование – то, чем и как закончился «Дом ада. Спуск к дьяволу». Когда кажется, что загадки наконец начнут сходиться, фильм просто обрывается. Зрители на Reddit пишут, что в зале повисла неловкая тишина:

«Мы думали, это середина фильма, а пошли титры», «Номинант на худший фильм года».

По словам зрителей, «клиффхэнгер» здесь выглядит не как задел на сиквел, а как черновик, из которого вырвали последние страницы.

Что говорят критики

На Rotten Tomatoes у картины всего 31 %. Рецензенты отмечают, что Когнетти «увяз в собственном лоре» и забыл про основное – страх.

Culture Mix язвительно переименовал фильм в Hell House LLC: Garbage, а обозреватели DarkSkyLady назвали сюжет «неуверенным и бессвязным», с актерской игрой, которая теряется без камер, «дрожащих от ужаса».

Однако не все настроены столь категорично. В Rue Morgue и Bloody Disgusting хвалят Вермилию – мол, ее героиня действительно живет в травме и вызывает сочувствие.

Да и Когнетти по-прежнему умеет нагнетать тревогу в деталях – те самые кадры, где клоун неподвижно сидит в углу, а зритель ждет, когда он повернет голову.

Почему не все потеряно

Фильм рассыпается на глазах, но в нем чувствуется авторское упрямство. Когнетти не стал повторять свои же приемы и попытался вытащить хоррор из зоны комфорта. Пусть результат спорный, но шаг честный.

Даже самые разгневанные комментаторы признают:

«Снято без души, но хотя бы не халтура».

«Дом ада. Спуск к дьяволу» – симптом усталости всей серии. Ей нужно либо переродиться, либо наконец закрыть портал. Но если присмотреться – под грудами неудачных решений все еще бьется сердце старого злого адского дома. Кто знает, вдруг в следующий раз – повезет?

