«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса

25-й сезон сериала «Тайны следствия» закончился, но обсуждение вокруг него только набирает обороты. И если к усталости образа Марии Швецовой в исполнении Анны Ковальчук публика давно привыкла, то неожиданным раздражителем для зрителей стала именно Злата Ильченко — дочь героини, чьё экранное присутствие в этом году заметно расширили.

Роль выросла — ожидания тоже

Раньше Злата существовала в сериале фоном: мелькала в кадре, напоминала о семейной жизни Швецовой и не требовала от зрителя эмоционального отклика. В 25-м сезоне сценаристы сделали ставку на её линию — и именно здесь начались проблемы. Там, где персонаж вдруг стал заметным, зритель начал ждать полноценной актёрской игры, а не просто «присутствия в кадре».

Не актриса по профессии — и это видно

Важно понимать контекст: Злата Ильченко не имеет профессионального актёрского образования. После школы она выбрала юридический факультет СПбГУ и вполне осознанно ушла от кино как профессии. Да, она снимается в «Тайнах следствия» с младенчества, но этот уникальный биографический факт сам по себе не превращает человека в актёра. Особенно если десятилетиями приходится играть, по сути, саму себя — дочь Анны Ковальчук и на экране, и в жизни.

«Худшая копия своей матери», — пишут зрители.

Опыт есть, но навыка — нет

Формально у Ильченко есть съёмочный опыт и за пределами сериала — «Пятая группа крови», фильм «Ура! Каникулы!». Но прошло больше десяти лет, и для подавляющего большинства зрителей она всё равно остаётся исключительно «дочкой Швецовой». А когда роль расширяется, становится заметно то, что раньше удавалось скрыть: отсутствие техники, слабая эмоциональная реакция, неумение проживать сцену, а не просто проговаривать текст.

Проблема не в Злате, а в сценарии

Ключевой вопрос здесь — не к самой Ильченко. Судя по интервью и публичным появлениям, с ней всё в порядке: симпатичная, умная, адекватная молодая женщина, которая вполне может состояться в юридической профессии. Вопрос — к авторам сериала. Именно они решили усилить линию персонажа, не дав ей ни драматургической необходимости, ни актёрской опоры. В результате сцены с Златой выглядят как заполнитель хронометража и всё дальше уводят сериал от детектива к семейной мыльной опере.

Что дальше

Речь не идёт о том, чтобы «убрать» Ильченко из сериала. Но если «Тайны следствия» всё же получат 26-й сезон, её роль логичнее снова сократить. Не потому что она плоха, а потому что сериал не даёт ей шанса выглядеть убедительно. Иногда лучше остаться красивым эпизодом в истории проекта, чем стать его слабым местом.

