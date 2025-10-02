Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети

Кабачки — главный овощ сезона, но не каждый знает, как сделать их по-настоящему аппетитными.

Актриса Мария Кожевникова рассказала «Киноафише», что в её семье кабачки готовят часто и просто, а иногда даже дети берут процесс в свои руки. Она уверена: для того чтобы получилось вкусно, не нужны кулинарные ухищрения.

«Со сметанкой очень любим»

Мария сразу призналась, что не сторонник сложных рецептов и многочасовых стояний у плиты.

«Со сметаной очень любим, поэтому готовим просто без лишней возни: поджарили немного и кушаем».

По словам актрисы, её дети привыкли к простой еде, и сами с удовольствием жарят кабачки на гриле.

Рецепт с хрустящей корочкой

Чтобы кабачки получились нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи, их стоит нарезать кружочками, слегка обвалять в муке, окунуть в холодную воду, чуть стряхнуть и выложить на сковороду с хорошо разогретым растительным маслом. Так они сохранят сочность и приобретут хруст.

Подавать лучше всего со сметаной, добавив в неё измельчённый чеснок и свежую зелень по вкусу. Соус сделает блюдо ещё более ароматным и изысканным.

Простота и здоровье прежде всего

Мария подчеркнула, что для неё важнее здоровье и время, чем эффектные блюда:

«Я вообще не любитель каких-то долгих сильных приготовлений или высокой кухни. Чем меньше обработок, тем лучше для здоровья»

