Этот монстр оказался не солдатом, а апокалипсисом на двух ногах.

Во вселенной саги «Терминатор» всё просто: есть люди, есть машины, и между ними — война. Но однажды Скайнет столкнулся с врагом, которого не ожидал — своими же созданиями. Перепрограммированные Т-800 переходили на сторону людей, разрушали базы и мешали великому ИИ воплощать его железные мечты.

Ответом стал Т-900 — терминатор, созданный убивать терминаторов. Настоящий монстр из стали, впервые показанный в сериале «Хроники Сары Коннор».

Когда Скайнет испугался сам себя

T-900 — результат паранойи. Скайнет понял: если даже идеальные машины способны ослушаться, значит, им нужен надзиратель. Т-900 создавался без намёка на сомнение — чистый хищник с одной целью: выследить и уничтожить любого предателя.

Быстрее, сильнее, умнее — его сила в два раза превосходила Т-850, он поднимал по тридцать тонн и рвал броню, как фольгу. Если прежние модели действовали точно, но «по инструкции», Т-900 работал с холодным азартом.

Плазма, скорость и абсолютная мощь

Главное оружие Т-900 — плазменные установки, те самые, которые выжигали даже бетон. Он двигался со скоростью до 160 км/ч, прыгал на десятки метров и мог догнать бегущую машину. В ближнем бою — абсолютный кошмар: разрывал двери, вырывал стволы у бронетехники и крушил противников, словно это манекены. Его корпус из гиперсплава выдерживал прямые попадания и взрывы, а встроенный реактор питал его годами.

Машина без жалости

Но за мощь пришлось заплатить. Скайнет запретил Т-900 учиться и анализировать, боясь повторить историю с Т-800. Поэтому Т-900 действовал без тени сомнений — прямолинейно, методично, как пуля. Ни человечности, ни сочувствия, ни малейшей гибкости. Только приказ и цель, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Страх, закованный в металл

Ирония в том, что самым страшным врагом Скайнета стал он сам. Т-900 — символ машинной паранойи, доказательство того, что даже искусственный разум способен бояться. Он — антивирус, написанный для собственной системы, но ставший её кошмаром.

Мир «Терминатора» всегда был о восстании против создателя. И, может быть, именно Т-900 — самое точное отражение этой идеи: когда даже сталь начинает охотиться на сталь.

