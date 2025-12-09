Меню
«Хроникам Нарнии» — 20 лет: где снимали волшебную сказку и когда ждать новую часть на Netflix — точную дату уже объявили

9 декабря 2025 21:31
Кадр из фильма "Хроники Нарнии"

За камерой продолжения — Грета Гервиг, режиссер «Барби» и «Маленьких женщин».

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» вышли так тихо, что многие зрители до премьеры даже не представляли масштаб будущей вселенной. А потом — 745 миллионов сборов, «Оскар» за грим и статус одной из самых успешных экранизаций середины нулевых.

Фильм подарил зрителям то редкое чувство: будто открываешь шкаф — и проваливаешься в чужой мир, который почему-то кажется своим.

20 лет спустя Нарния не потеряла очарования. И здесь важно вспомнить истоки. Льюис собирал свою вселенную как пазл: античные мифы, средневековые легенды, христианские образы.

Аслан стал аллюзией на Христа, нескончаемая зима — эхом северных сказаний, Белая Колдунья — почти родная сестра Снежной королевы. Даже название автор подсмотрел в атласе: Нарни — небольшой город в Италии.

Кадр из фильма "Хроники Нарнии"

Где снимали волшебство

Сам шкаф стоял в павильоне, но Нарния — реальная. Полуостров Коромандел в Новой Зеландии стал той самой первой дорогой детей Певенси: пещера-«собор», белый песок, холодная бирюза воды.

Лагерь Аслана построили в долине Уаитаки, где ветер выточил в камне причудливые фигуры. А Чехия подарила фильму Тисские стены — место, куда Люси впервые приходит к Тумнусу.

Эти ландшафты сыграли за актеров не меньше: фильм будто дышал ветром, холодом и ожиданием чуда.

Что будет дальше

История не заканчивается. Новый старт франшизы назначен на 26 ноября 2026 года — сначала в ограниченном прокате, затем на Netflix. За камерой — Грета Гервиг, режиссер «Барби» и «Маленьких женщин».

И это интригует сильнее любого пропавшего шкафа: Нарнию перезапускают с нуля — и обещают следовать структуре Льюиса. Нам остаётся только дождаться: вдруг снова распахнётся дверь, и сквозняк принесёт запах снега и шаги фавна.

Также советуем прочитать: От «Барби» к вечной зиме: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в новых «Хрониках Нарнии» от Netflix.

Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии"
Екатерина Адамова
