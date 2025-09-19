Хотите увидеть продолжение «Киберслава» первыми? Придется отправиться туда, где соберутся фанаты комиксов и игр

Меню
19 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Киберслав»

Раскрываем место встречи. 

Анимационный боевик «Киберслав» возвращается, и на этот раз зрители получат шанс увидеть новые серии раньше всех. Не в онлайне, не по телевизору, а прямо на большом экране одного из самых громких фестивалей года.

Где и когда покажут новые эпизоды

Три свежие серии «Киберслава» вместе со стартовым эпизодом покажут на фестивале Comic Con Игромир, который пройдёт с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре», что в столице.

Для поклонников это возможность увидеть продолжение раньше официального релиза и в окружении сотен единомышленников. Точная дата и время показа будут объявлены позже, но организаторы обещают, что событие станет одной из главных премьер фестиваля.

Кадр из сериала «Киберслав» (2024)

Что ждёт гостей фестиваля

Comic Con Игромир — это не только «Киберслав». Гостей ждут встречи с художником Marvel Эсадом Рибичем, красочные косплей-шоу, тесты демоверсий игр и презентации будущих проектов. В программе — встречи со звёздами, показы фильмов и много сюрпризов для фанатов поп-культуры. Так что увидеть «Киберслав» будет лишь одной из причин заглянуть туда.

Когда выйдут серии онлайн

Тем, кто не сможет приехать в Москву, придётся немного подождать. После завершения фестиваля новые эпизоды «Киберслава» появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Это значит, что декабрь для поклонников вселенной точно будет насыщенным.

Итог

«Киберслав» не изменяет себе: героические бои, зрелищная анимация и неожиданные повороты снова в деле. А значит, фанатам осталось решить только одно — ехать на Comic Con Игромир и увидеть продолжение первыми или ждать выхода на «Кинопоиске».

Лучше «Ходячих мертвецов»: 3 аниме про зомби, которые покоряют с первой серии всех любителей хорроров.

Фото: Кадр из сериала «Киберслав»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
