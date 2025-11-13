Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России

Меню
13 ноября 2025 10:23
Кадр из фильма «Профессионал»

Мало кто из зрителей оценил ленту.

Киану Ривз сделал себе имя на остросюжетных боевиках с немногословным героем в главной роли. Таким зрители запомнили его в «Матрице», похожий образ достался актеру и в «Джоне Уике».

Но был и еще один фильм, где Ривз играет сурового персонажа. И сняли его в России.

Сюжет фильма «Профессионал»

Американский коммерсант Лукас Хилл оказывается в критической ситуации при проведении ответственной операции по продаже уникальных алмазов. Передача партии драгоценных камней, запланированная в Санкт-Петербурге, срывается из-за внезапного исчезновения его компаньона Петра.

Столкнувшись с угрозами со стороны недовольного клиента, главный герой вынужден отправиться в далекий город Мирный — исходный пункт происхождения бриллиантов.

На месте Хилл сталкивается с откровенной враждебностью местных жителей и новыми проблемами. В процессе расследования выясняется, что часть выставленных на продажу драгоценностей оказалась фальшивкой.

Кадр из фильма «Профессионал»

Съемки фильма «Профессионал»

Фильм снимали в разных точках мира: в Санкт-Петербурге, Калининграде и канадской провинции Манитоба, где создали декорации, похожие на Россию. Главный актер Киану Ривз активно участвовал в подготовке и сам наладил контакт с российскими кинематографистами.

Съемки в Петербурге привлекли небывалое внимание фанатов. Семь дней подряд толпы поклонников блокировали движение на улицах, прорывались через ограждения и дежурили у гостиницы Ривза круглосуточно.

Несмотря на звезду в главной роли, фильм «Профессионал» получил «плохие» отзывы от критиков. Они отметили слабый сценарий и скучный сюжет.

Российские зрители проявили интерес из-за мест съемок, но в целом тоже оценили фильм негативно. Посмотреть его стоит разве что ради того, чтобы увидеть, как Киану Ривз коверкает русский мат, пьет спиртное и коряво цитирует «Кавказскую пленницу»: в его исполнении «Птичку жалко» звучит довольно колоритно.

Кадр из фильма «Профессионал»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».

Фото: Кадры из фильма «Профессионал» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
