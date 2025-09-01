Если любите «Слово пацана», то посмотрите этот фильм о перестройке с молодым Серебряковым

Как один советский боевик показал 80-е без прикрас и стал манифестом эпохи перемен.

Фильм «Фанат» (1989) Владимира Феоктистова стал одной из самых жёстких лент о закате СССР.

Картина показывает перестроечные годы без прикрас: подпольные бои, рэкет, криминальные тотализаторы и мир, в котором побеждает только сила.

Молодой Серебряков — «наш Лундгрен»

В центре сюжета — Егор Ларин по прозвищу Малыш, которого сыграл Алексей Серебряков. Его герой живёт карате: тренировки, удары, победы — всё остальное не имеет значения.

Наставник Олег Иванович (Олег Кантемиров) делает Малыша лучшим учеником секции. Но даже спорт не даёт ему шанса вырваться: вокруг хаос, и он постепенно втягивается в опасную жизнь.

Подпольные бои и тотализаторы

После ссоры с матерью Малыш оказывается в уличной компании. Здесь быстрые деньги и драки, подпольные бои и тотализаторы.

Его друг Гриша занимается рэкетом и участвует в поединках на ставках. У Малыша нет выбора: его засасывает мир, где всё решает сила. В одной из схваток он смертельно ранит друга — трагический момент, после которого пути назад уже нет.

Перестройка без романтики

В отличие от современных драм, вроде «Слова пацана», «Фанат» показывает перестроечную реальность намного жёстче.

Здесь нет ни намёка на ностальгию: только криминал, грязные деньги, мафия и утерянные судьбы. Лента стала отражением времени, когда закон переставал работать, а улица брала власть в свои руки.

Почему стоит посмотреть сегодня

«Фанат» — это редкая возможность увидеть 80-е глазами современников. Молодой Серебряков убедителен, история напряжённая, а атмосфера фильма достоверна.

Также прочитайте: Внимательно посмотрите на голову Хоботова из «Покровских ворот»: откуда там американский след?