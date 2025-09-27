Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы

«Маша и Медведь» умеет создавать тренды. Стоило Маше сварить розовую кашу, как дети по всему миру начали требовать у родителей тарелку именно такой — яркой и весёлой.

Для малышей это больше не еда, а часть игры, а для родителей — спасение, ведь накормить ребёнка вдруг становится проще.

Почему розовая каша так нравится

Белая овсянка или манка редко вызывают радость у детей. А вот розовый цвет превращает завтрак в событие. Мультяшная ассоциация делает блюдо безопасным и привлекательным, а взрослые тоже не отстают: фото с розовой кашей собирают лайки в соцсетях, и многим становится любопытно попробовать самим.

Ингредиенты для розовой каши

– любая крупа (манка, овсянка, рис или пшено) — 1 стакан

– молоко или вода — 3 стакана

– сахар — 2–3 ст. л.

– сливочное масло — 1 ст. л.

– ягоды (малина, клюква, вишня) или свёкла — для цвета

– щепотка соли

– по желанию: сгущёнка, орехи, кусочки фруктов

Как приготовить

Сварите кашу привычным способом — на молоке или воде. Пока она готовится, сделайте натуральный краситель. Для яркого розового оттенка подойдёт сок малины или клюквы. Можно использовать свёклу: натрите, слегка припустите с водой, добавьте лимонный сок и отожмите. Когда каша почти готова, вмешайте этот сок, подсластите и положите кусочек масла.

Готовим вместе с детьми

Самое интересное — подключить малышей. Пусть пересчитают ягоды, насыпят сахар или размешают ложкой. Для них это игра, в которой они сами создают любимое блюдо. И именно поэтому потом съедают кашу с удовольствием.

Розовая каша — это не просто завтрак. Это маленькая магия, в которой мультик оживает на вашей кухне.

Ранее мы писали: В «Трех котах» об этом не говорили: сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке.