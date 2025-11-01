Сценарий от автора «Переходного возраста» и Карлайл в главной роли: новый сериал «Взлом» основан на реальных событиях - вы должны это увидеть

История о медиаскандале, который стал поворотным моментом для британского телевидения.

В центре сюжетной линии сериала «Взлом» — реальная история журналистского расследования, которое длилось десять лет и перевернуло британскую прессу.

Здесь есть и седой Дэвид Теннант, и мощная команда актёров, но главное — как крепко сшиты две параллельные линии: взлом телефонов издания News of the World и попытка раскрыть старое убийство частного детектива Дэниела Моргана.

Как начинается расследование

В 2002 году репортёр Ник Дэвис из The Guardian получает информацию о том, что конкуренты из News of the World вскрывают телефоны политиков, звёзд и даже жертв теракта.

Ради «эксклюзива» и продаж газета переступает через всё — и сериал достаточно аккуратно показывает, как этот процесс работал изнутри.

Линия полиции и попытка докопаться до правды

Параллельно экс-суперинтендант Дэйв Кук вновь берётся за «глухарь» — убийство Моргана. Дело считается провальным, а его попытки пробиться к истине сталкиваются с сопротивлением системы.

Обе истории движутся быстро, но завершатся по-разному: журналисты добьются закрытия газеты, а убийца так и не окажется на скамье подсудимых.

Почему сериал работает

Режиссёр Льюис Арнольд вставляет динамику там, где можно было бы ожидать сухой хроники. Он играет с «четвёртой стеной», превращает журнальные обложки в анимированные вставки, делит серии на главы и даёт актёрам пространство. Поэтому «Взлом» смотрится живо, даже когда требует внимательного просмотра.

Кому подойдёт

Тем, кто любит расследования с тщательной прорисовкой характеров. Семь эпизодов — и объём имён такой, что хочется держать блокнот под рукой, но сериал не рассыпается. Он собирает всё в цельную историю о тех, кто шёл до конца, даже когда цена становилась слишком высокой.

