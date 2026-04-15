Хотите новинку от создателя «Нулевого пациента»? Этот сериал точно пропускать нельзя — сюжет необычный и звезда «Триггера»

15 апреля 2026 12:48
Кадр из сериала «Заложник»

Весной российских зрителей ждет еще одна новинка.

Если вам безумно понравился сериал «Нулевой пациент», то новый проект от того же создатели вы будете ждать, как и я.

В России этой весной на «Кинопоиске» выйдет шестисерийная международная драма «Заложник». Главную роль в проекте исполнил Максим Матвеев. Создатели картины ранее работали над «Нулевым пациентом» и «Играм».

О сюжете

«Заложник» рассказывает о хрупкости человеческой жизни и разрушении идеалов на фоне жестокой борьбы за ресурсы и влияние. Действие начинается в Москве в 2014 году. Главный герой — успешный финансовый аналитик Максим Пожарский, который помогает богатым людям приумножать состояние.

Он никогда не задает лишних вопросов и берет свое. Все меняется, когда его единственная близкая — сестра Нина — исчезает на Ближнем Востоке и попадает в плен. Решить проблему деньгами не удается, и Пожарский вынужден отправиться в охваченную внутренними конфликтами Сирию. Там, прямо на границе, его похищают повстанцы. Чтобы выжить, он заключает рискованную сделку с лидером террористической группы Саидом. Используя профессиональные навыки, Пожарский начинает приносить своему новому покровителю миллионы, но при этом все глубже запутывается в местных реалиях и не понимает, кто и ради чего проливает кровь.

Съёмки и актёры

Съёмочный процесс проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. В проекте собрана международная команда исполнителей. В главных ролях заявлены Максим Матвеев («Триггер», «Чужие деньги»), Николас Муавад («Ассасины. Начало», «Три тысячи лет желаний»), Дарья Авратинская («Химера», «Оптимисты»), Фарес Ландулси («Мессия»), Тони Гойянович («Великая») и Рауф Бен Амор («Черное золото», «Неукротимый»). В сериале также появятся народный артист России Александр Лазарев, Артем Быстров и Карен Бадалов.

Команда проекта

Идея сериала принадлежит Александре Ремизовой. Сценарий разработали Андрей Цибульский и Сергей Попов. Производство ведется кинокомпанией «Лунапарк» при участии Плюс Студии. Продюсерами выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук.

Почему стоит посмотреть

История о финансовом аналитике, который переживает личностный кризис и вынужден делать тяжёлые моральные выборы, обещает глубокие характеры и реальные эмоции. Тема богатства, власти и ответственности кажется мне очень современной и заставляет задуматься. Интересно увидеть, как личные решения героев будут влиять на их судьбы и окружение.

Фото: Кадр из сериала «Заложник»
Камилла Булгакова
«Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку» «Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку» Читать дальше 16 апреля 2026
«Хабаров тащит на себе весь фильм»: вторая часть «Страха над Невой» закончилась — зрители разочарованы «Хабаров тащит на себе весь фильм»: вторая часть «Страха над Невой» закончилась — зрители разочарованы Читать дальше 16 апреля 2026
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Читать дальше 15 апреля 2026
Эту детективную новинку назвали «След Чикатило», но к маньяку она не имеет никакого отношения: объясняем, в чем смысл Эту детективную новинку назвали «След Чикатило», но к маньяку она не имеет никакого отношения: объясняем, в чем смысл Читать дальше 16 апреля 2026
Детективная мистика с оценкой 7.7, которую до сих пор не могут раскрыть — круче любого «Первого отдела», ведь все основано на реальных событиях Детективная мистика с оценкой 7.7, которую до сих пор не могут раскрыть — круче любого «Первого отдела», ведь все основано на реальных событиях Читать дальше 15 апреля 2026
Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Читать дальше 15 апреля 2026
20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно 20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно Читать дальше 15 апреля 2026
«Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) «Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) Читать дальше 15 апреля 2026
Про ВОВ сильно и мощно: эти 3 фильма не дадут разочароваться — рейтинги круче всех детективов НТВ Про ВОВ сильно и мощно: эти 3 фильма не дадут разочароваться — рейтинги круче всех детективов НТВ Читать дальше 15 апреля 2026
