Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста»

Там точно не будет ярких красок и безудержного веселья.

Монохромные пейзажи, тишина, из которой вырастает саспенс, и герои, у которых свои демоны под кожей — жанр сканди-нуара давно пустил корни в российских широтах. Собрали 7 проектов, где холод работает как отдельный персонаж. И да, это даже круче, чем «Мост» по мнению зрителей.

«Тоннель»

На границе России и Финляндии таможенница Света Суворова сталкивается с угрозой, которая ломает её жизнь пополам. Похищение мужа заставляет выбирать между законом и семьёй. Лёгкость построения мира только подчёркивает накатывающий ужас — север здесь молчит, но давит сильнее любого преступника.

«Мёртвое озеро»

Следователь Максим Покровский приезжает в маленький северный город расследовать смерть девушки. Вскоре сыщик понимает: здесь реальность тесно соседствует с фольклором, а странные сны будто ведут его к истине. Местные живут по собственным правилам — и это пугает куда больше криминальных деталей.

«Замёрзшие»

Когда жену следователя Рудина находят мёртвой в промёрзшей машине, мир обрывается. Он бросается на поиски убийцы, но каждый шаг ведёт его всё дальше от здравого смысла. Холод здесь не только в воздухе — он в поступках героев, в их злости и боли.

«Мёрзлая земля»

Таксистку Ларису выбивает из колеи арест любимого за жестокие преступления. Она уверена: он невиновен. Северный город становится ареной борьбы женщины против системы, где правды меньше, чем снега на улицах.

«Сны Алисы»

Семнадцатилетняя Алиса видит кошмары, которые затем сбываются. Никто не верит девочке, у которой в школе проблемы, а дома — свои тайны. Город, укрытый легендами о колдовстве, становится ловушкой, из которой ей хочется сбежать любой ценой, пишет «Вокруг ТВ».

«Фишер»

Один из самых громких российских тру-краймов. В 1986 году у Рублёвки находят тела школьников, и следователи пытаются поймать маньяка. Второй сезон переносится на юг России, но ощущение зимы внутри не исчезает. Это нуар, где мрак — не декорация, а суть происходящего.

«Внутри убийцы»

В сером Петербурге маньяк превращает свои жертвы в «статуи». Психолог Зоя ищет преступника, параллельно сталкиваясь с собственной травмой. Чтобы понять убийцу, ей приходится заглянуть туда, куда она давно боялась смотреть.

Если хочется понырять в атмосферу, где холод — это стиль, а тишина — предупреждение, эти сериалы станут идеальной зимней подборкой.

