Киноафиша Статьи Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут)

17 января 2026 13:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Это если не делать перерывов.

«Игре престолов» — один из самых популярных сериалов XXI века с рейтингом 9,0 на Кинопоиске. Киноленту пересматривают, советуют друзьям и до сих пор обсуждают финал. Но у тех, кто только собирается начать, возникает простой и честный вопрос: а сколько вообще времени это займет? Сколько там серий и сезонов?

Сериал выходил с 2011 по 2019 год и состоит из восьми сезонов. Всего в «Игре престолов» 73 серии. Первые шесть сезонов выдержаны в одном формате — по десять эпизодов в каждом. Это тот самый ритм, к которому зрители привыкли за годы просмотра.

Ближе к финалу формат изменился. Седьмой сезон оказался короче и включал семь серий. Восьмой, заключительный сезон, сократили до шести эпизодов. При этом сами серии стали длиннее и насыщеннее по событиям, чем раньше.

В итоге сериал не такой уж бесконечный, как кажется. Восемь сезонов и 73 серии — вполне посильный объем для тех, кто готов погрузиться в мир Вестероса и дойти до самого конца.

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
