Хотите что-то по-настоящему годное? Эти три сериала смотрят даже те, кто зарекся смотреть новинки

Подборка свежих проектов, где каждый эпизод приковывает к экрану.

Если в последние недели вы ловили себя на мысли «ну хоть что-нибудь стоящее бы глянуть», то эта подборка — как раз для такого случая. Здесь — три новых сериала, которые смотрят не за счёт хайпа, а благодаря истории.

«Компания боссов», США

Комедия

Сериал начинается почти буднично: менеджер Рон Троспер получает повышение и наконец чувствует, что жизнь пошла на лад. Но всё рушится после одной нелепой сцены — Рон падает со стула на собственном выступлении, и это становится мемом внутри компании.

Попытка добиться извинений у мебельного поставщика превращается в абсурдный квест: сайт не работает, операторы кормят его скриптами, а доступ к начальству закрывется полностью. У героя постепенно формируется уверенность, что за стулом стоит нечто более серьёзное.

Лёгкая, смешная и при этом удивительно жизненная история. На IMDb — 7.7.

«Сварить медведя», Швеция

Драма, детектив, криминал

Экранизация романа переносит зрителя в суровый север Швеции середины XIX века. Пастор Лестадиус проповедует трезвость — и наживает себе врагов среди местных предпринимателей.

Когда пропадает горничная, жители уверены: это медведь. Пастор — что это человек.

Вместе с саамским мальчиком Юсси он начинает собственное расследование, которое приводит к куда более тёмным выводам. Атмосфера — густая, северная.

IMDb — 7.3.

«Таламаска: Тайный орден», США

Фантастика, фэнтези

Гай — одарённый выпускник юрфака, который умеет читать мысли, но не умеет этим пользоваться. На улице к нему подходит женщина, предлагая встречу, — и с этого момента жизнь героя выходит на траекторию, где юриспруденция смешивается со сверхъестественным.

Таламаска — секретная организация, наблюдающая за существами, о которых простые люди даже не подозревают. У них свои правила, свои цели и длинная история. А самое интересное: они следили за Гаем ещё с детства.

Сериал связан с «Вампирскими хрониками» Энн Райс, но рассказывает полностью самостоятельную историю. IMDb — 6.8.

Также прочитайте: Этот триллер от Netflix сведет с ума с первой серии: «Его и её» — когда любовь и убийство дышат в унисон