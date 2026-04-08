Хотели просто вечер ужаса — а получили бессонницу на неделю: 9 фильмов по Кингу, после которых его книги кажутся добрыми

8 апреля 2026 11:50
Кадр из фильма «Мгла», «Доктор Сон», «Клетка»

Тот случай, когда кинематограф обошел писательство.

Есть писатели, чьи истории и так тревожат. Но когда за них берётся кино, тревога превращается в кошмар. Стивен Кинг — человек, способный напугать одной фразой. А режиссёры, кажется, решили доказать, что могут ещё страшнее.

На бумаге у героев иногда остаётся шанс — дверь, ведущая к свету. На экране её давно замуровали. И если Кинг оставляет место надежде, то киношники с удовольствием гасят последнюю лампочку.

Вот девять фильмов, где режиссёры пошли дальше автора — и сделали финалы настолько мрачными, что даже сам Король ужаса, наверное, моргнул бы от неожиданности.

«Мгла» (2007)

У Кинга всё заканчивалось туманом и слабой надеждой: герои просто уезжали в никуда. В фильме — чистая безысходность. Герой убивает всех, кого любит, чтобы избавить их от страданий, и именно в этот момент из тумана появляются военные. Ни выстрелов, ни криков — только тишина.

«Сияние» (1980)

Кубрик вычистил из книги всё человеческое. В романе Джек Торренс хоть на миг возвращается к себе, чтобы спасти семью. В фильме он окончательно растворяется в безумии. Вместо искупления — смерть в лабиринте.

«Доктор Сон» (2019)

Продолжение «Сияния» лишает нас даже того крошечного света, который оставил Кинг. В книге Дэнни живёт. В фильме он гибнет, сжигая вместе с собой прошлое. Здесь даже призраки выглядят живее людей.

«Кэрри» (2013)

Кинг писал историю про боль и одиночество. Кино превратило её в резню. Кэрри убивает всех, кто хоть как-то напоминал ей о нормальности. А финал намекает, что она могла выжить — просто чтобы страдать дольше.

«1408» (2007)

У Кинга герой выбирается из комнаты живым. В фильме — он поджигает себя, чтобы вырваться из ада. И всё равно остаётся ощущение, что номер не отпустил его до конца, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

«Худеющий» (1996)

В книге адвокат, проклятый цыганкой, хоть как-то раскаивается. В фильме — нет. Он превращается в чудовище, готовое накормить проклятым пирогом любовника жены. Финал — мстительный, липкий, как сам грех.

«Клетка» (2016)

Если роман оставлял шанс на спасение, то фильм его отнял. Герой думает, что победил вирус, а на деле стал частью зомби-орды. Даже небо в финале кажется заражённым.

«Ночной полёт» (1998)

Репортёр охотится за вампиром — и сам становится чудовищем. У Кинга его хотя бы оставляют в живых. В фильме он умирает, обвинённый во всех убийствах, которые хотел разоблачить.

«Долгая прогулка» (2025)

У Кинга всё кончается почти символично: герой просто идёт вперёд. В фильме он стреляет в майора — из чувства мести и бессилия. Победа превращается в самоубийство.

Кинг писал про страх, который можно пережить. А кино сделало его бесконечным — с таким финалом, где даже надежда звучит как насмешка.

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Фото: Кадр из фильма «Мгла» (2007), «Доктор Сон» (2019), «Клетка» (2016)
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Читать дальше 9 апреля 2026
«Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора «Последствия» с Киану Ривзом и еще 2 чёрных комедии 2026 года: для любителей «острого» юмора Читать дальше 7 апреля 2026
4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO 4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO Читать дальше 7 апреля 2026
Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Читать дальше 7 апреля 2026
Искала замену «Первому отделу» с любимым Брагиным и нашла: «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив Netflix, который смотрится залпом Искала замену «Первому отделу» с любимым Брагиным и нашла: «Как попасть на небеса из Белфаста» — детектив Netflix, который смотрится залпом Читать дальше 9 апреля 2026
Антону Васильеву — 42, и он шикарен не только в «Невском»: к Дню рождения вспоминаем 5 культовых ролей актера Антону Васильеву — 42, и он шикарен не только в «Невском»: к Дню рождения вспоминаем 5 культовых ролей актера Читать дальше 8 апреля 2026
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Читать дальше 5 апреля 2026
