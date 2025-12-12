Меню
Киноафиша Статьи Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда?

12 декабря 2025 17:09
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», «Буратино»

Не будет в декабре никакой Пандоры.

Новогодние каникулы всегда были временем больших премьер. Очереди к кассам, попкорн ведрами и ощущение, что праздник продолжается прямо в зале. Но этой зимой привычный сценарий ломается.

Стало известно: в главные праздничные дни кинотеатры России пойдут по совсем другому пути.

Голливуду ставят паузу

Ассоциация владельцев кинотеатров решила приостановить показы голливудских фильмов в новогодний период. Речь идет именно о неофициальных релизах, которые в последние годы спасали прокат.

Об этом сообщает Cinemaplex. В результате крупнейшие сети — «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж», «Мягкий кинотеатр» — в праздники будут крутить только картины, официально вышедшие в стране.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Без «Аватара» и больших премьер

Это значит, что в Новый год зрители не увидят «Аватар: Пламя и пепел», «Зверополис 2» и другие громкие западные новинки. Даже в формате «тихих» показов. Их просто не будет в расписании крупных сетей.

Зато экраны займут отечественные релизы — «Буратино», «Простоквашино» и другие фильмы, на которые делают ставку именно в праздничные дни.

Когда Голливуд вернется

Полный запрет — временный. Ассоциация уже обозначила дату возвращения. Неофициальные показы зарубежных фильмов, включая «Аватар 3», снова появятся в крупных кинотеатрах с 15 января. До этого момента альтернативой останутся небольшие залы, не входящие в Ассоциацию.

Новый год без выбора

Формально все выглядит логично: поддержка российского кино, единые правила, спокойные каникулы без рисков. Но по факту зрителю просто сокращают выбор в самые длинные выходные года. Новогодний поход в кино меняет формат. И, похоже, этой зимой вопрос «на что пойти?» будет звучать совсем иначе.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто выживет до финала франшизы.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», «Буратино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
