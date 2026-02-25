Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

После распада СССР много стали снимать откровенной «чернухи». Однако в начале 90-х также были и прекрасные детективы-комедии с ведущими звездами СССР. Одним из таких является «Русский счет».

О чем фильм

«Русский счет» (1994) — российская криминальная комедия Михаила Кокшенова. Действие разворачивается в приморском городке: двое опасных рецидивистов, прозванные «Шкаф» и «Штопор», находятся в розыске милиции, которая по ошибке принимает их за обычных отдыхающих на курорте, что и вызывает череду комичных недоразумений.

Почему стоит посмотреть

Если вы устали от зимы, то это прекрасная возможность окунуться в лето. Съемки проходили в Сочи, что добавляет фильму особый колорит. Вы окажетесь во времени, когда все искали съемное жилье прямо у вокзала, а про «все включено» еще даже никто и не слышал. Правда, как раз в фильме особое внимание уделено «новым русским». Также фильм понравится поклонникам советских актеров, ведь на площадке он собрал звезд СССР, в том числе Михаила Кокшенова, Леонида Куравлева, Наталью Крачковскую и других. Стоит еще раз напомнить, что это режиссерская работа Михаила Кокшенова, стилизованная под комедии Леонида Гайдая.