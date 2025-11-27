Хоть Хемсворта в «Ведьмаке» все критиковали, но в одном он точно хорош: боевка стала в разы лучше — благодаря ему

Смена Геральта — огромный риск. Для фанатов «Ведьмака» это почти как заменить меч на дубину: вроде работает, но ощущения другие. После ухода Генри Кавилла Netflix не свернул проект, а отдал серебряный меч Лиаму Хемсворту — и тот решил, что просто копировать предшественника не будет.

В четвёртом сезоне у Геральта появляется новая резкость, и одним из её маркеров стала сцена, о которой Хемсворт рассказывал с особым азартом.

Когда один удар — мало

В эпизоде «Проповедь выживания» вампир Регис даёт Геральту зелье, превращающее его в машину для убийства. По сценарию, ведьмак должен был расквитаться с очередным противником одним ударом головой. Но Хемсворту это показалось слишком… прилично.

Актёр предложил добавить ещё три удара — чтобы было видно: это уже не сдержанный, почти философский Геральт Кавилла, а герой на грани берсерка. После короткого спора со специалистом по трюкам Лиам всё-таки продавил идею. Итог — хрящи трещат, враги падают, а новый ведьмак окончательно перестаёт играть в рыцарскую выдержку.

По словам Хемсворта, жестокий финал боя подчёркивает действие зелья — Геральт становится злее, грубее, почти не контролирует себя. И именно в этой неуклюжей брутальности просматривается новая интерпретация персонажа.

Страшный сезон для актёра и трудный сезон для фанатов

Смена Геральта — испытание не только для зрителей, но и для самого исполнителя. Фанаты сомневались, что Хемсворт потянет роль, и часть аудитории была уверена: сериал следовало закрыть после третьего сезона. Кавилл успел стать почти канонической версией ведьмака — мрачной, минималистичной, построенной на одном прищуре.

Хемсворт же — полностью другая энергетика. По словам координатора трюков Маркуса Шакешева, актёр «схватывал движения с полуслова» и работал до изнеможения. Команда была в восторге.

А вот зрители — не все. Несмотря на старания актёра, четвёртый сезон встретили прохладно. Иногда франшизы страдают от неизбежного сравнения: сколько бы Хемсворт ни выкладывался, он всё равно двигается в тени Кавилла.

Главное — он попытался

Да, новый сезон может быть неровным, но в нём есть одно важное качество — попытка оживить героя по-новому. Хемсворт сделал ставку на физику, вспыльчивость и отчасти животную ярость. И пусть не все примут обновлённого ведьмака, отрицать одно сложно: Лиам пришёл не играть копию, а создавать собственного Геральта.

Иногда на съёмочной площадке всё решает один удар головой. Или три.

