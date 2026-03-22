Хоррор «Я иду искать 2» сейчас в топах, но что насчет продолжения: авторы дали однозначный ответ

По завершении первой части «Я иду искать» у зрителей сложилось впечатление, что Грейс наконец удалось вырваться из этого кошмара. Однако продолжение показало, что это было не так, — героиню ждали новые испытания.

Теперь поклонники франшизы размышляют, стоит ли ждать третью картину, ведь концовка сиквела снова получилась неоднозначной и допускает разные трактовки.

Прогнозы на триквел

В первом фильме Грейс в первую же ночь после свадьбы оказывается втянутой в жестокую игру, устроенную семьёй её новоиспечённого супруга. Выясняется, что их богатство держится на договоре с демонической сущностью: девушка должна погибнуть до наступления рассвета в ходе ритуала.

Несмотря на все обстоятельства, Грейс удаётся выжить, а её новообретённые родственники гибнут при взрыве. Она покидает объятый пламенем особняк в одиночестве.

На тот момент казалось, что все сюжетные линии исчерпаны, а испытания главной героини остались позади. Но продолжение показало, что ситуация намного сложнее, и эта жуткая «традиция» не ограничивается одной семьёй.

Новые персонажи похищают Грейс и её сестру Фэйт, принуждая их участвовать во втором раунде смертельной игры. Финал сиквела, как и в случае с первой картиной, выглядит достаточно завершённым, и история вновь производит впечатление законченной. Однако точно так же зрители ошибочно полагали и после выхода оригинала.

В свежем интервью создатели фильма заявили, что «Я иду искать 2» все же рассматривался ими как заключительная часть франшизы. Они не планируют возвращаться к этой истории, хотя и не возражают, если кто-то другой решит её продолжить. Но уже не с Грейс.

Финал «Я иду искать 2»

В финале сиквела Грейс обнаруживает в демоническом контракте лазейку: её жизнь окажется вне опасности, если она станет супругой представителя одной из замешанных в ритуале семей. Воспользовавшись этим, героиня делает предложение Тайтусу и таким образом спасает Фэйт.

Сёстрам удаётся обмануть и уничтожить всех причастных к дьявольскому обряду, кроме Адвоката и его подельников, которым удаётся уйти.