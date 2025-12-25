Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу

Уже 8 января зрителей ждёт долгожданная премьера — третий сезон популярного аниме «Магическая битва». Шоу продолжит историю старшеклассника Юдзи, который когда-то вступил в школьный клуб оккультизма и с тех пор вынужден сражаться с опасными духами, заполонившими учебное заведение.

Однако создатели приготовили для фанатов сюрприз, и не самый приятный. Показ нового сезона будет разделён на две части, между которыми состоится довольно продолжительный перерыв. Так что увидеть всю историю целиком сразу не получится.

График выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»

Третий сезон будет довольно продолжительным — всего 24 эпизода. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Старт запланирован на 8 января с двойной порции — сразу двух эпизодов.

Далее ещё десять серий будут выходить с 15 января по 9 марта без перерывов. А вот после этого, на середине сезона, зрителей ждёт довольно долгая пауза. Создатели решили разделить показ на две части.

Оставшиеся 12 серий, завершающие историю, вернутся на экраны позже в 2026-м. Конкретные даты второй части станут известны ближе к её премьере.

Сюжет третьего сезона аниме «Магическая битва»

В финале прошлого сезона маги столкнулись с главной угрозой — злодеем Кендзяку, который планирует стереть человечество с лица земли. Его главным орудием стал могущественный маг Гето Сугуру, старый друг и одногруппник самого сильного мага, Годжо Сатору.

С помощью хитроумного плана Кендзяку удалось нейтрализовать Годжо, запечатав его в особой тюрьме-артефакте. Третий сезон, скорее всего, будет посвящён масштабной арке под названием «Игра на выбывание». Действие начнётся сразу после трагических событий в Сибуе.

Кендзяку устраивает жестокое соревнование, в котором будут участвовать Юджи, Мэгуми, Юта и другие выжившие маги.

