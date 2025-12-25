Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу

Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу

25 декабря 2025 14:15
Кадр из мультсериала «Магическая битва»

В графике трансляции серий будет значительный перерыв.

Уже 8 января зрителей ждёт долгожданная премьера — третий сезон популярного аниме «Магическая битва». Шоу продолжит историю старшеклассника Юдзи, который когда-то вступил в школьный клуб оккультизма и с тех пор вынужден сражаться с опасными духами, заполонившими учебное заведение.

Однако создатели приготовили для фанатов сюрприз, и не самый приятный. Показ нового сезона будет разделён на две части, между которыми состоится довольно продолжительный перерыв. Так что увидеть всю историю целиком сразу не получится.

График выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»

Третий сезон будет довольно продолжительным — всего 24 эпизода. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Старт запланирован на 8 января с двойной порции — сразу двух эпизодов.

Далее ещё десять серий будут выходить с 15 января по 9 марта без перерывов. А вот после этого, на середине сезона, зрителей ждёт довольно долгая пауза. Создатели решили разделить показ на две части.

Оставшиеся 12 серий, завершающие историю, вернутся на экраны позже в 2026-м. Конкретные даты второй части станут известны ближе к её премьере.

Кадр из мультсериала «Магическая битва»

Сюжет третьего сезона аниме «Магическая битва»

В финале прошлого сезона маги столкнулись с главной угрозой — злодеем Кендзяку, который планирует стереть человечество с лица земли. Его главным орудием стал могущественный маг Гето Сугуру, старый друг и одногруппник самого сильного мага, Годжо Сатору.

С помощью хитроумного плана Кендзяку удалось нейтрализовать Годжо, запечатав его в особой тюрьме-артефакте. Третий сезон, скорее всего, будет посвящён масштабной арке под названием «Игра на выбывание». Действие начнётся сразу после трагических событий в Сибуе.

Кендзяку устраивает жестокое соревнование, в котором будут участвовать Юджи, Мэгуми, Юта и другие выжившие маги.

Ранее портал «Киноафиша» писал про мини-сериалы декабря.

Фото: Кадры из мультсериала «Магическая битва»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Стала известна точная дата выхода 4 сезона «Сергия против нечисти»: идеально попадает в новогодние каникулы Стала известна точная дата выхода 4 сезона «Сергия против нечисти»: идеально попадает в новогодние каникулы Читать дальше 26 декабря 2025
Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон Читать дальше 23 декабря 2025
Во 2 сезоне «Провожающей в последний путь Фрирен» будет всего 10 серий вместо 28: вот почему это скорее хорошо, чем плохо Во 2 сезоне «Провожающей в последний путь Фрирен» будет всего 10 серий вместо 28: вот почему это скорее хорошо, чем плохо Читать дальше 23 декабря 2025
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть Читать дальше 22 декабря 2025
7 серий позади, а главный ответ впереди: когда же выйдет настоящий финал «Очень странных дел»? Запишите точную дату, чтобывсе не проспать 7 серий позади, а главный ответ впереди: когда же выйдет настоящий финал «Очень странных дел»? Запишите точную дату, чтобывсе не проспать Читать дальше 26 декабря 2025
От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче Читать дальше 26 декабря 2025
Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым Читать дальше 26 декабря 2025
«Очень странные дела» с 1,2 млрд просмотров стали абсолютным рекордсменом Netflix: вот какая сцена №1 «Очень странные дела» с 1,2 млрд просмотров стали абсолютным рекордсменом Netflix: вот какая сцена №1 Читать дальше 26 декабря 2025
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года «Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше