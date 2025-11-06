Меню
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете

6 ноября 2025 19:35
«Чудо»

Отзывы показывают: комедия о чувстве вины, алкоголизме и попытках исправиться понравилась далеко не всем.

На Premier выходит сериал «Чудо» (2025) — криминальная комедия Антона Богданова, где лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов) под видом человека с зависимостью внедряется в провинциальное общество анонимных алкоголиков. Возглавляет его бывший бандит Василий Сапогов (Филипп Янковский)

Цель Орлова непростая: разговорить Сапогова (Сапога) и узнать, куда тот спрятал украденный в 1990-х кубок Василия Шуйского. А заодно — понять, действительно ли авторитет решил «перейти на светлую сторону» или всё это очередная игра.

Внедриться, притвориться и не спиться

По сюжету Орлов оказывается в Электроспассе — сером, закрытом городке, где местные словно живут параллельной жизнью. Чтобы выглядеть «своим», ему действительно приходится пить, участвовать в собраниях, наблюдать, как Сапог пытается исправить старые грехи через помощь другим.

Эта линия — контраст между возможным покаянием и очевидным криминальным наследием — и задаёт тон сериалу.

Что зрители называют удачным

Часть аудитории откликнулась на актёрский состав — в первую очередь на Янковского. В отзывах часто повторяется одна и та же мысль:

«Хорош Янковский, да только толку мало».

Это не укол актёру, а скорее реакция на несоответствие яркого образа — и того, что сценарий делает с персонажем. Многие считают, что харизма Сапога работает, но сюжет не даёт ей раскрыться.

Похвалу собирают и другие актёры:

«Данил Стеклов выразительно отыграл эмоции Орлова».

«Юлия Хлынина смотрится свежо, а Степан Девонин — правдоподобный и яркий».

Есть и тёплые отклики на отдельные сцены — зрители вспоминают момент, где Снежок заставляет Орлова копать могилу и петь «Песенку мамонтёнка»: абсурдно, неожиданно и запоминается.

«Чудо»

Где сериал «проседает» по мнению аудитории

Главные претензии касаются конструкции истории. Зрители пишут:

«Реализация оставляет желать лучшего. Потенциал актёров не использован».

«Слишком шаблонно и предсказуемо. Хотелось бы глубже и смелее».

Часть аудитории не понимает тональность проекта — лёгкая криминальная комедия на фоне темы алкоголизма вызывает смешанные чувства:

«Пьяницы показаны милыми дурашками, но в жизни это совсем не так».

Итог, который зрители формулируют сами

Премьера «Чудо» состоялась 29 октября 2025 года, вышло уже 12 эпизодов, впереди — продолжение. И, похоже, сериал попал как раз в ту зону, где мнения ломаются пополам: лёгкое, местами забавное — но не совсем то, чего ждали от истории про вину, исправление и криминальное прошлое.

А фраза из зрительского комментария — «Хорош Янковский, да только толку мало» — неожиданно стала самым точным определением того, как сегодня воспринимают «Чудо».

Также прочитайте: Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться

Фото: Кадр из сериала «Чудо» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
