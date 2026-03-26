Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2

Актер много снимается и обычно в кассовых фильмах.

Иван Колесников много снимается, в том числе за последние 10 лет с ним вышло немало картин. Где-то он играет главные роли, а в некоторых появляется в эпизодах. Однако даже такое появление всегда яркое, как в сериале «София».

О чем сериал

Вторая половина XV века: Русь уже два столетия живёт под тяжестью монголо-татарского ига. Иван III заключает брак с византийской принцессой Зоей Палеолог (принявшей при крещении имя София) — это шаг, преследовавший и политические цели, и попытку Папы укрепить католическое влияние, но сама София остаётся верной православию и новой родине. Поддержка Софии помогла Ивану принять решительные меры по централизации власти и завершению феодальных распрей, что в итоге привело к ослаблению ордынского владычества.

Князь Колесников, прекрасные интерьеры и грандиозная история Руси

Актер сыграл брата Ивана III Юрия Васильевича. Роль небольшая, так как герой трагически гибнет, однако даже в эпизоде актер блеснул своими талантами. Сериал стоит особого внимания.

Я в полном восторге — это редкая костюмированная драма, которая полностью погружает в атмосферу XV века. Масштабные декорации и сотни аутентичных костюмов создают удивительное ощущение подлинности времени. Историческая канва о борьбе с ордынским игом и укреплении Московского государства поражает глубиной и масштабом. Образ Софии Палеолог и её европейское влияние на Москву показаны тонко и убедительно, это придаёт сюжету особый культурный контекст. Актёрская игра, в частности Марии Андреевой и Евгения Цыганова, добавляет драматизма.

Политические интриги и личные драмы держат в постоянном напряжении и не дают оторваться. Отлично подойдет всем любителям исторических реконструкций — здесь и визуальное великолепие, и умная, насыщенная история. Зрители также были в восторге от сериала: