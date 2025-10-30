Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей

Вот почему именно этот эпизод так понравится зрителям.

Похоже, зима в мультвселенной «Маши и Медведя» началась не с метели, а с аврала. Новая серия «Дело было в январе» покорила YouTube — 77 миллионов просмотров, и неудивительно: даже месяцы года не выдержали Машиного темперамента.

Январь в беде

Всё началось с пустяка. Январь, самый заснеженный и рассеянный из братьев, заигрался с Машей и где-то в сугробах потерял свой волшебный жезл. А ведь через пару часов нужно передавать его Февралю.

Над душой стоит строгая Декабрь — старшая из месяцев, которая не прощает опозданий и недоморозов. На горизонте — катастрофа вселенского масштаба: без жезла не будет ни метелей, ни зимней сказки.

Как всё закончилось

Маша, как обычно, берёт командование на себя. Пока Январь в панике мечется по лесу, она строит план спасения — отвлечь Декабрь, перерыть все сугробы и вернуть волшебную палочку, пока никто не заметил.

На пути — лисы, волки и гора неудач, но всё заканчивается хэппи-эндом: Февраль случайно находит пропавший жезл, когда сдувает снег со двора Мишки. Зима спасена, мороженое готово, а виновник торжества клянётся больше не кататься на санках при исполнении обязанностей.

Почему серия стала вирусной

«Дело было в январе» — пример того, как студия «Анимаккорд» превращает обычный день в историю с размахом сказочного блокбастера. Здесь и новый герой — задумчивый Январь, и блестящий визуал, и остроумные диалоги, из-за которых дети смеются, а взрослые узнают себя в отчаянных попытках «успеть всё до конца месяца».

И, судя по цифрам просмотров, зрители уже выбрали фаворита зимнего сезона.

Ранее мы писали: В «Трех котах» об этом не говорили: сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке.