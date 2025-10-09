Меню
Хохот и кунг-фу в одном флаконе: самые смешные комедии с Джеки Чаном, от которых можно живот надорвать

9 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Пьяный мастер»

Упал, встал, рассмешил полмира.

Джеки Чан — человек, который сумел превратить драку в искусство и падение — в шутку. Его фильмы не просто смешные, они живут по законам цирка и кунг-фу одновременно. Когда он дерётся, зритель смеётся не от боли, а от восхищения.

Он прыгал с крыш, падал с автобусов, ломал кости — и всё это ради того, чтобы зритель улыбнулся. Но какие же комедии с Джеки Чаном зрители до сих пор считают самыми смешными?

Самый яркий пример — «Пьяный мастер». Комедия, где герой сражается, будто у него в венах сакэ, стала визитной карточкой актёра и принесла ему славу в Азии.

В «Молодом мастере» и «Полицейской истории» Чан шутит на грани: каждый трюк — риск, каждая сцена — аттракцион. Его юмор не в словах, а в теле, в реакции, в лице, которое превращает побои в фарс.

В «Доспехах Бога» Чан стал восточным Индианой Джонсом — и доказал, что юмор и приключения могут идти в паре. В «Разборке в Бронксе» он впервые покорил западного зрителя, показав, что его стиль понятен без перевода.

Позже пришёл Голливуд — и началась эпоха дуэтов. «Час пик» и «Шанхайские рыцари» — пример того, как из столкновения культур рождается искренний смех. Его герои — не супермены, а простые парни, которые всё делают неправильно, но чудом побеждают.

Джеки Чан смешон не потому, что шутит. А потому, что в каждом фильме он рискует жизнью ради одной идеи — показать, что даже боль может быть забавной, если относиться к ней с улыбкой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Доспехи Бога».

Кадр из фильма «Пьяный мастер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
