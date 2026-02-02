«Хочу заняться с тобой сексом»: у самой пошлой комедии 2026 года уже 86% на RT – «50 оттенков серого» рядом не стояли

Звезда «Доктора Хауса» сияет, как никогда прежде. Но дело не только в Уайлд.

Режиссер Грегг Араки, легенда независимого кино, создала исследование современной путаницы в отношениях, которая прикидывается эротической комедией.

Молодой ассистент Эллиот (Купер Хоффман, «Долгая прогулка»!) и харизматичная галеристка Эрика (Оливия Уайлд) вступают в рискованный роман, где правила диктует она. Их химия – основа фильма: здесь мало голых провокаций, но хватает напряжения, юмора и эмоций.

Критики отмечают, что сила картины – в ее искренности и отсутствии стыда. Она не осуждает и не пропагандирует, а просто показывает секс как пространство для свободы, ошибок и самоиронии.

Фильм смеется над абсурдностью ситуаций, но никогда – над чувствами героев. Это редкая комедия, где откровенность служит не для шока, а для честного разговора о границах, желаниях и том, как легко их перепутать.

В итоге «Хочу заняться с тобой сексом» оказался пусть и пошлым, но и освежающе откровенным, доказывая, что даже на щекотливой теме можно сделать умное, теплое и очень смешное кино. Особенно, если подходить к сексу без ханжества и со вкусом.