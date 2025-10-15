Меню
«Хочу увидеть этот шедевр»: благодаря трейлеру «Добро пожаловать в Дерри» люди смогли вернуть себе свой 2017 год (видео)

15 октября 2025 17:00
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Фанаты забросали анонс весьма приятными комментариями.

Пеннивайз возвращается — и, кажется, стал ещё страшнее. Новый сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» обещает показать, как родилось зло, о котором потом будут шептать целые поколения.

Дата премьеры уже известна — 26 октября, но главный вопрос остаётся прежним: сможет ли приквел напугать сильнее оригинала? Новый трейлер об этом расскажет.

В прошлом история оживает

Сюжет переносит зрителей в город Дерри в 1962 год, а некоторые сцены отбрасывают ещё дальше — в 1930-е. Именно тогда впервые появляется Пеннивайз — клоун, превращающий страхи людей в свой праздник. В трейлере он охотится в канализациях, нападает на военных и меняет облик с пугающей лёгкостью.

Звёздный состав и знакомая рука режиссёра

Роль Пеннивайза вновь исполнил Билл Скарсгард, и его возвращение выглядит почти символическим. В проекте также снялись Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Ремар и Мэделин Стоу. За режиссуру отвечает Энди Мускетти, автор двух предыдущих фильмов «Оно», что даёт фанатам надежду на мрачную преемственность.

Короткий сезон и большие планы

Первый сезон состоит из шести эпизодов, но создатели уже намекнули, что история не ограничится одним годом. В будущем они хотят показать события 1935-го и 1908-го — как будто зло в Дерри никогда не спит, лишь ждёт своего часа.

«Ух как ждём этот шедевр!», «Скорее бы уже натерпеться посмотреть», «Нет слов. Я просто в восторге», «Хочу увидеть этот шедевр. Прям 2017 годом запахло», - комментарии к трейлеру говорят сами за себя.

Новая версия ужаса

Трейлер полон крови, искажённых лиц и танцующего клоуна в канализации. Есть сцена, где военные продвигаются по тоннелям и натыкаются на зомби-версию Дяди Сэма — образ, после которого даже взрослые зрители невольно ёжатся.

Зрители уже шепчут, что сериал может превзойти оригинал — по мрачности, накалу и психологическому давлению. «Добро пожаловать в Дерри» выходит 26 октября на HBO Max — и, похоже, возвращать сон после премьеры будет некому.

Ранее портал «Киноафиша» разбирал тизер сериала.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
