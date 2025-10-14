Хоакин Феникс — новый Джигарханян? В «Джокере» нашли плагиат на культовую ленту советского режиссера

Обычно зрители в России и странах СНГ обсуждают заимствования отечественных режиссеров из голливудских картин. Но с «Джокером» все оказалось не так.

В ленте зрители обнаружили следы плагиата. Причем, оригинал отыскали в известной российской ленте.

Плагиат в «Джокере»

Обвинения в плагиате касаются не сюжета или диалогов, а костюма главного героя. Оказалось, что наряд Артура Флека удивительно напоминает одежду персонажа Армена Джигарханяна из фильма «Ширли-мырли». Речь идет о знаменитом образе Козюльского.

Ленту «Ширли-мырли» снял в 1995 году выдающийся советский режиссер Владимир Меньшов.

Действительно, цветовая гамма костюмов совпадает с поразительной точностью. Однако между ними есть и заметные различия. У Козюльского мы видим рубашку с шейным платком, тогда как Джокер носит жилетку с рубашкой.

Интересно, что у героя Феникса отсутствует еще одна характерная деталь — платок в нагрудном кармане.

Зрители о плагиате

Реакция российских зрителей на эту историю оказалась неоднозначной. Некоторые восприняли ситуацию с юмором, другие отнеслись к ней более серьезно. Одна из зрительниц даже направила официальную жалобу в Министерство культуры. В своем обращении она требовала запретить показ фильма на территории страны.

Однако эти действия не привели к желаемому результату. Картина продолжила демонстрироваться в кинотеатрах России и стран СНГ. Впоследствии на экраны вышла и вторая часть фильма, что окончательно подтвердило — запрета удалось избежать.

