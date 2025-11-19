«Душегубы», конечно, классный сериал, но видели ли вы эти два новых азиатских детектива? Поразительно, что о них почти не говорят

Картины из Китая, Гонконга и Вьетнама привлекли внимание зрителей своим подходом к расследованиям.

На фоне громких премьер два азиатских детектива вышли почти незаметно, но зрители отмечают, что у них редкое сочетание — сильные сюжеты и расследования, которые способны сломать мозг.

«Охота за тенью» (2025)

История разворачивается в Макао, где полиция выходит на след группы грабителей, возглавляемой бывшим офицером разведки Фу Ланг-сенгом, прозванным Тенью.

После взлома хранилища он и его приёмные сыновья находят ключ к криптовалютному счёту и натыкаются на активы на 1,5 млрд гонконгских долларов. Попытка забрать и их оборачивается задержкой, которая позволяет полиции приблизиться.

Расследование ведёт ветеран наблюдения Вонг Так-чун — человек, который умел «считывать» город ещё двадцать лет назад. Он связывает преступления сегодняшнего дня со старыми ограблениями, и это делает историю гораздо глубже обычного полицейского сюжета.

IMDb ставит фильму 7.5.

«Детектив Кьен: Безголовый ужас» (2025)

Сюжет переносит во времена династии Нгуен: в деревне находят обезглавленное тело, и за дело берётся сыщик Кьен. Его путь ведёт к реке, где местные пугают друг друга легендой о «духе-утопленнике».

Когда пропадает молодая женщина, расследование превращается в борьбу с паникой, ложными показаниями и попытками скрыть правду под древними ритуалами.

Улики подбрасывают, свидетели путаются, а храмовые рощи скрывают больше, чем могло показаться.

Новая жертва, найденная в воде, подталкивает Кьена к финальной точке — туда, куда не решались зайти даже местные старейшины.

IMDb оценивает фильм на 7.1.

Также прочитайте: 100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР