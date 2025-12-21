Меню
Киноафиша Статьи Хит турдизи «Стамбульская невеста» снят по реальным событиям: настоящая Сюрейя едва выжила после долгих лет рядом со свекровью

21 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Стамбульская невеста»

Прототипу главной героини пришлось непросто.

Турецкий сериал «Стамбульская невеста» впечатлил и даже поразил зрителей. Публика перед экраном не верила, что события могут так разворачиваться.

А ведь основные сюжетные линии были взяты из реальности. Миру о них стало известно благодаря известному психотерапевту Гюльсерен Будайджиоглу.

Сюжет сериала «Стамбульская невеста»

Однажды Сюрейя, простая певица, помогла в ресторане мужчине, забывшему кошелёк. Этим мужчиной оказался наследник огромного состояния. Между ними мгновенно вспыхивает роман.

Однако семья богача, особенно его властная мать, в ужасе от его выбора. Ведь для него уже давно выбрали «правильную» невесту из их круга.

Сюрейе приходится столкнуться с откровенным презрением и недовольством родни любимого. Но она не сдаётся и верит, что их любовь всё преодолеет.

Кадр из сериала «Стамбульская невеста»

Реальные события в сериале «Стамбульская невеста»

Сериал основан на книге психотерапевта Гюльсерен Будайджиоглу. Её произведения часто опираются на реальные истории пациентов. Писательница меняет имена и детали, но суть остаётся подлинной.

В основу романа частично легла трагическая история матери одной из пациенток клиники. На съёмочной площадке сценаристы, конечно, добавили драматизма, продумали диалоги и немного изменили характеры.

И в итоге прототипом главной героини Сюрейи стала настоящая турецкая певица 70-х Улькю Уст. Она вышла замуж за парня из очень богатой и консервативной семьи Бурсы. Но родня мужа, особенно властная свекровь, так и не приняла невестку «не их круга».

Чтобы угодить им, Улькю пришлось отказаться от карьеры и собственных мечтаний. Постоянное давление и травля в доме свекрови довели её до тяжёлой шизофрении.

К счастью, певице удалось выбраться из этого кошмара. Она уехала с детьми в Стамбул, навсегда оставив прошлое позади.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 турецких сериалов, которые смотрят вместо «Клюквенного щербета».

Фото: Кадры из сериала «Стамбульская невеста»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
