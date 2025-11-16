Меню
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов»

16 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Покерфейс»

Райан Джонсон намерен найти другую платформу для шоу.

Стриминговый сервис Peacock решил не продлевать сериал «Покерфейс» после второго сезона. Однако создателя шоу Райана Джонсона это кажется совсем не расстроило.

У него — грандиозные планы на следующие сезоны проекта, вплоть до замены героя. Осталось только найти для этого новую площадку.

Закрытие сериала «Покерфейс»

Решение о закрытии «Покерфейс» поступило спустя четыре месяца после финала второго сезона. Хотя проект оставался одним из самых популярных оригинальных шоу Peacock, его рейтинги заметно снизились по сравнению с успешным первым сезоном.

Немаловажную роль сыграла и высокая стоимость производства каждого эпизода, что делало продолжение экономически нецелесообразным.

Планы на сериал «Покерфейс»

Тем не менее, создатель сериала Райан Джонсон планирует предложить «Покерфейс» другим стриминговым платформам с обновленной концепцией. Главный герой Чарли Кейл теперь станет мужчиной, хотя и сохранит прежнее имя.

Эту роль должен будет исполнить Питер Динклэйдж, известный по «Игре престолов». Наташа Лионн, игравшая ранее, останется в проекте как исполнительный продюсер.

В перспективе создатели рассматривают возможность смены актера на главную роль каждые два сезона. Общая структура шоу при этом сохранится. То есть герой Динклэйджа тоже будет расследовать преступления, пользуясь своей особенной способностью.

Кард из сериала «Игра престолов»

Сюжет сериала «Покерфейс»

Чарли Кейл — женщина, способная безошибочно распознавать любую ложь. Изначально она работает официанткой в невадском казино, но после загадочного убийства подруги вынуждена бежать от владельца заведения.

Героиня отправляется в путешествие по Америке, где в каждой серии сталкивается с новым преступлением. Сериал следует структуре классических детективов: зрители сразу видят преступника, а затем наблюдают за виртуозным расследованием Чарли. Ее уникальный дар помогает раскрывать самые запутанные дела в самых неожиданных местах.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов».

Фото: Кадры из сериалов «Покерфейс», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
