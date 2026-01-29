Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ

Сериал «Чёрный пёс» долгое время оставался флагманом НТВ. Но шестой сезон в прошлом году разочаровал фанатов.

В нём полковник Андрей Рубцов, которого вновь сыграл Владимир Епифанцев, столкнулся с новым вызовом времени — преследованием и травлей в цифровом пространстве.

Однако, несмотря на актуальность сюжета, реакция многих зрителей была сдержанной. Основной упрёк заключался в том, что драматическая составляющая заметно перевесила. По мнению аудитории, из-за этого сериал утратил свой фирменный динамичный ритм, уступив место более размеренному и мелодраматическому повествованию.

О чем шестой сезон

Андрей Рубцов пытается вести спокойную жизнь вдали от прежних забот. Он живёт на ферме, но покой оказывается недолгим. К нему обращается за помощью старая знакомая, профайлер Ванда Кирсанова.

У её подруги, Эльвиры Лариной, владелицы крупного интернет-магазина, серьёзные проблемы. Неизвестный хакер по имени Данте взломал базу её клиентов и теперь шантажирует бизнесвумен. Ситуация осложняется, когда за самой Эльвирой и её дочерью начинает охоту опасный маньяк-преследователь.

Рубцов и Кирсанова быстро понимают, что это не просто кибератака. За угрозами стоит чья-то старая, затаённая обида. Выясняется, что под псевдонимом Данте скрывается человек из прошлого Лариной, одержимый идеей мести и готовый на всё, чтобы разрушить жизнь её семьи.

Мнения зрителей

Поклонники, с нетерпением ждавшие возвращения «Чёрного пса», остались разочарованы. Многие отметили, что проект сильно изменился.

Из динамичного боевика про спецоперации, наполненного погонями и перестрелками, он превратился, по их мнению, в мелодраму. Зрители сетуют, что такая тенденция коснулась многих сериалов, и лишь единицы вроде «Первого отдела» или «Невского» стараются удержать прежнюю планку.