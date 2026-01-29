Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ

Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ

29 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Черный пес»

Зрители разочарованы падением качества сериала.

Сериал «Чёрный пёс» долгое время оставался флагманом НТВ. Но шестой сезон в прошлом году разочаровал фанатов.

В нём полковник Андрей Рубцов, которого вновь сыграл Владимир Епифанцев, столкнулся с новым вызовом времени — преследованием и травлей в цифровом пространстве.

Однако, несмотря на актуальность сюжета, реакция многих зрителей была сдержанной. Основной упрёк заключался в том, что драматическая составляющая заметно перевесила. По мнению аудитории, из-за этого сериал утратил свой фирменный динамичный ритм, уступив место более размеренному и мелодраматическому повествованию.

О чем шестой сезон

Андрей Рубцов пытается вести спокойную жизнь вдали от прежних забот. Он живёт на ферме, но покой оказывается недолгим. К нему обращается за помощью старая знакомая, профайлер Ванда Кирсанова.

У её подруги, Эльвиры Лариной, владелицы крупного интернет-магазина, серьёзные проблемы. Неизвестный хакер по имени Данте взломал базу её клиентов и теперь шантажирует бизнесвумен. Ситуация осложняется, когда за самой Эльвирой и её дочерью начинает охоту опасный маньяк-преследователь.

Рубцов и Кирсанова быстро понимают, что это не просто кибератака. За угрозами стоит чья-то старая, затаённая обида. Выясняется, что под псевдонимом Данте скрывается человек из прошлого Лариной, одержимый идеей мести и готовый на всё, чтобы разрушить жизнь её семьи.

Кадр из сериала «Черный пес»

Мнения зрителей

Поклонники, с нетерпением ждавшие возвращения «Чёрного пса», остались разочарованы. Многие отметили, что проект сильно изменился.

Из динамичного боевика про спецоперации, наполненного погонями и перестрелками, он превратился, по их мнению, в мелодраму. Зрители сетуют, что такая тенденция коснулась многих сериалов, и лишь единицы вроде «Первого отдела» или «Невского» стараются удержать прежнюю планку.

«Что-то совсем не то. Боевых сцен почти нет, больше похоже на разбор отношений в семье. Интересен был, пожалуй, только финал», «Снова вижу, как жёсткий экшен превращают в сентиментальную историю, "мыло". Того духа из первых сезонов уже не чувствуется», «Слишком предсказуемо и скучно. Кажется, сценаристы использовали один сплошной шаблон», «Да, этот сезон сильно отличается. Энергии и драйва прошлых лет здесь уже не найти, сериал для домохозяек, который можно смотреть фоном, пока делаешь дела», — написали комментаторы.

Фото: Кадры из сериала «Черный пес»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Читать дальше 27 января 2026
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Читать дальше 27 января 2026
Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Читать дальше 30 января 2026
Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Читать дальше 30 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
«Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» «Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» Читать дальше 30 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими 5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше