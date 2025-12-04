«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

Сериал «Переходный возраст» стал настоящим феноменом 2025 года. Собрав восторженные 97% на Rotten Tomatoes, он завоевал не только критиков, но и миллионы зрителей по всему миру, уверенно войдя в число главных хитов Netflix.

Однако, несмотря на оглушительный успех, поклонникам не стоит ждать второго сезона. Создатели сериала решили, что их история рассказана до конца, и предпочли оставить её цельной и завершённой, а не растягивать на несколько сезонов.

Второй сезон сериала «Переходный возраст»

Триумфатор «Эмми» и хит Netflix не получит продолжения. Официальное подтверждение этому дал режиссёр и автор проекта Фил Барантини в недавнем интервью. Несмотря на высочайшие рейтинги, награды и огромную зрительскую любовь, команда считает свою историю полностью рассказанной и завершённой.

По словам Барантини, для него важнее всего была возможность работать с талантливыми и близкими по духу людьми. Хотя сиквела не будет, этот творческий коллектив планирует и дальше создавать проекты вместе.

«Переходный возраст» изначально задумывался как самодостаточная история, и создатели предпочли оставить её именно такой.

Сюжет сериала «Переходный возраст»

Жизнь идеальной семьи Миллеров переворачивается с ног на голову в один миг: их сына Джейми обвиняют в убийстве одноклассницы. Родители, привыкшие видеть в нём лишь послушного и тихого мальчика, отказываются верить в возможность такой жестокости.

Пока детективы шаг за шагом собирают улики, а с подростком работает психотерапевт, расследование начинает вытаскивать на поверхность пугающие тайны. Каждый новый факт заставляет Миллеров с ужасом задаваться вопросом: а действительно ли они знали своего сына?

