Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

4 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Переходный возраст»

Авторская группа дала четкий ответ.

Сериал «Переходный возраст» стал настоящим феноменом 2025 года. Собрав восторженные 97% на Rotten Tomatoes, он завоевал не только критиков, но и миллионы зрителей по всему миру, уверенно войдя в число главных хитов Netflix.

Однако, несмотря на оглушительный успех, поклонникам не стоит ждать второго сезона. Создатели сериала решили, что их история рассказана до конца, и предпочли оставить её цельной и завершённой, а не растягивать на несколько сезонов.

Второй сезон сериала «Переходный возраст»

Триумфатор «Эмми» и хит Netflix не получит продолжения. Официальное подтверждение этому дал режиссёр и автор проекта Фил Барантини в недавнем интервью. Несмотря на высочайшие рейтинги, награды и огромную зрительскую любовь, команда считает свою историю полностью рассказанной и завершённой.

По словам Барантини, для него важнее всего была возможность работать с талантливыми и близкими по духу людьми. Хотя сиквела не будет, этот творческий коллектив планирует и дальше создавать проекты вместе.

«Переходный возраст» изначально задумывался как самодостаточная история, и создатели предпочли оставить её именно такой.

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Сюжет сериала «Переходный возраст»

Жизнь идеальной семьи Миллеров переворачивается с ног на голову в один миг: их сына Джейми обвиняют в убийстве одноклассницы. Родители, привыкшие видеть в нём лишь послушного и тихого мальчика, отказываются верить в возможность такой жестокости.

Пока детективы шаг за шагом собирают улики, а с подростком работает психотерапевт, расследование начинает вытаскивать на поверхность пугающие тайны. Каждый новый факт заставляет Миллеров с ужасом задаваться вопросом: а действительно ли они знали своего сына?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что российский оператор посмотрел «Переходный возраст» и выдал профессиональную реакцию.

Фото: Кадры из сериала «Переходный возраст»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Читать дальше 4 декабря 2025
В «Игре престолов» только один дом Вестероса был совсем не похож на остальные: зачем Мартеллам Железный трон В «Игре престолов» только один дом Вестероса был совсем не похож на остальные: зачем Мартеллам Железный трон Читать дальше 3 декабря 2025
Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один Читать дальше 2 декабря 2025
8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» 8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» Читать дальше 1 декабря 2025
Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Читать дальше 1 декабря 2025
Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Читать дальше 30 ноября 2025
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Читать дальше 5 декабря 2025
Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Читать дальше 5 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше