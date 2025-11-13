Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию

Даже если вы не фанат комиксов, вы наверняка видели хотя бы один из этих фильмов — ведь именно они превратили Marvel из студии для гиков в мировую империю поп-культуры. Три картины, три эпохи, три взрыва в бокс-офисе.

«Мстители: Война бесконечности» (2018)

Бюджет: 321 млн $

Сборы: 2 052 415 039 $

То самое кино, где впервые казалось, что герои могут проиграть. 2018 год, когда ещё никто не знал слова «локдаун», а залы кинотеатров трещали от аплодисментов. «Война бесконечности» — кульминация десяти лет историй, сплетённых в единый сюжет. В одном кадре — Стрэндж, Тони, Тор, Стражи Галактики и Танос, который оказался самым харизматичным злодеем десятилетия.

Финал с щелчком — шок, мем и культурный феномен в одном лице. Да, все понимали, что половина героев вернётся, но от этого трагедия не становилась менее острой. Режиссёры братья Руссо сделали невозможное — собрали всех, никого не потеряли и при этом заставили нас плакать.

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Бюджет: 200 млн $

Сборы: 1 922 624 170 $

Это был не просто фильм — это было массовое возвращение ностальгии. Sony сыграла ва-банк: три Паука, старые злодеи, фанатский восторг. Появление Магуайра и Гарфилда стало кинематографическим эквивалентом стадионного реверанса.

На сюжет особо никто не обращал внимания — зрители пришли за эмоциями. И их получили сполна: аплодисменты в зале, слёзы на глазах и миллиарды в кассе. Это был редкий случай, когда студия не просто воспользовалась фан-сервисом, а превратила его в золото.

«Мстители: Финал» (2019)

Бюджет: 356 млн $

Сборы: 2 799 439 100 $

И наконец, вершина супергеройского Олимпа. «Мстители: Финал» — не просто фильм, а эмоциональный финал целой эпохи. Миллионы зрителей по всему миру хотели узнать, как герои исправят последствия щелчка Таноса. И Marvel выдала всё: время, смерть, триумф, прощание.

«Я — Железный человек» — эти слова вошли в историю не хуже «Я твой отец». А заодно помогли фильму собрать 2,799 миллиарда долларов, временно обогнав «Аватар». Да, потом Кэмерон вернул себе трон, но для Marvel это уже неважно: «Финал» стал кульминацией самой успешной франшизы XXI века.

Marvel после «Финала» уже не та, но эти три фильма навсегда остались в истории — как доказательство того, что даже супергерои умеют считать деньги.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.