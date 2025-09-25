Меню
Хит HBO моментально вылетел с пьедестала, как только вышел новый сериал от Netflix: что смотрят по всему миру прямо сейчас

25 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Чёрный кролик», «Чужой: Земля», «Поколение Ви»

Выбрали ТОП-5 самых популярных проектов.

На этой неделе зрители по всему миру выбирают самые разные эмоции — от тяжёлой криминальной драмы с Марком Руффало до космического хоррора Ноа Хоули. В чартах Rotten Tomatoes и на стримингах уверенно держатся пять проектов, о которых говорят громче всего.

«Чёрный кролик» (2025)

Джейсон Бейтман и Джуд Лоу играют двух братьев, чьи судьбы переплетаются в опасной криминальной истории. «Чёрный кролик» от Netflix — это эстетика нуара с горьким послевкусием, где стиль важен не меньше содержания.

Критики отмечают изысканную подачу, но и чрезмерную «приправленность» — сериал может показаться тяжёлым. Тем не менее, харизма Лоу и сдержанная сила Бейтмана делают проект событием недели.

«Задание» (2025)

HBO Max вновь подтверждает статус лидера «серьёзного» телевидения. В центре сюжета — история с криминальной подоплекой, в которой Марк Руффало и Том Пелфри показывают, что драматическое напряжение может быть почти физически ощутимым. Мрачный, жёсткий, но завораживающий сериал уже назвали одной из лучших премьер осени.

«Чужой: Земля» (2025)

Ноа Хоули перенёс культовую франшизу в новое пространство — на Землю. Сериал оказался не просто продолжением хоррора о ксеноморфах, а самостоятельным произведением с сильной визуальной стилистикой и философским подтекстом. Венди и Потерянные мальчики стали новыми лицами «Чужого», а критики хором отмечают: проект пугает и завораживает одновременно, сохраняя кинематографическое величие.

«Переходный возраст» (2025)

Британская драма снова стала главным открытием сезона. История о взрослении не пытается быть красивой — она честная и болезненная. По отзывам критиков, сериал бьёт прямо в сердце и надолго оставляет след. Великолепный актёрский ансамбль и смелая режиссура делают его одной из самых сильных драм года.

«Поколение Ви» (2-й сезон, 2025)

Спин-офф «Пацанов» уверенно держится в топе. Второй сезон «Поколения Ви» стал ещё более жёстким: после трагической потери актёра Шанса Пердомо сериал сумел удержать баланс и предложил зрителям новые сюжетные акценты.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Чёрный кролик», «Чужой: Земля», «Поколение Ви»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
