Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето

«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето

27 декабря 2025 13:17
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Какие еще киноленты россияне массово смотрели нелегально?

«Хищник» снова в деле — и на этот раз не в кинотеатрах, а в самых тёмных уголках интернета. Декабрьский рейтинг пиратских просмотров показал: зрители в России голосуют не рублем, а кликом, и делают это весьма однозначно.

Компания F6 по запросу «Бюллетеня кинопрокатчика» подвела итоги месяца, изучив, какие фильмы чаще всего появлялись в нелегальных копиях в российском сегменте сети. Такая статистика давно стала негласным барометром реального интереса аудитории — без маркетинговых прикрас и кассовых отчетов.

Кто оказался в топе

Абсолютным лидером декабря стал «Хищник: Планета смерти» — очередная глава культовой франшизы, которая уверенно захватила первое место. На втором — детектив «Достать ножи: Воскрешение покойника», а замыкает тройку «Иллюзия обмана 3». Именно эти фильмы чаще всего искали, скачивали и пересматривали в течение месяца.

Топ-10 пиратских хитов декабря

Место

Фильм

1

Хищник: Планета смерти

2

Достать ножи: Воскрешение покойника

3

Иллюзия обмана 3

4

Метод исключения

5

Бугония

6

Альтер

7

Сны поездов

8

Битва за битвой

9

Одинокий самурай

10

Трон: Арес

Что это говорит о зрителе

Список получился показательным. Здесь рядом стоят блокбастеры, фестивальные драмы и авторское кино с громкими именами вроде Эммы Стоун и Тома Фелтона. Это значит одно: зритель в России сегодня ищет не только зрелище, но и разнообразие — и находит его там, где доступ быстрее официального релиза.

Пиратские чарты давно стали альтернативной картой интересов. И в декабре 2025 года эта карта уверенно указывает на одно имя — «Хищник».

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 Читать дальше 26 декабря 2025
«Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла «Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла Читать дальше 23 декабря 2025
В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой Читать дальше 27 декабря 2025
Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Читать дальше 27 декабря 2025
Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей Читать дальше 27 декабря 2025
Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко Читать дальше 27 декабря 2025
«Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса «Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса Читать дальше 27 декабря 2025
«Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря «Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше