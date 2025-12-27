«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето

«Хищник» снова в деле — и на этот раз не в кинотеатрах, а в самых тёмных уголках интернета. Декабрьский рейтинг пиратских просмотров показал: зрители в России голосуют не рублем, а кликом, и делают это весьма однозначно.

Компания F6 по запросу «Бюллетеня кинопрокатчика» подвела итоги месяца, изучив, какие фильмы чаще всего появлялись в нелегальных копиях в российском сегменте сети. Такая статистика давно стала негласным барометром реального интереса аудитории — без маркетинговых прикрас и кассовых отчетов.

Кто оказался в топе

Абсолютным лидером декабря стал «Хищник: Планета смерти» — очередная глава культовой франшизы, которая уверенно захватила первое место. На втором — детектив «Достать ножи: Воскрешение покойника», а замыкает тройку «Иллюзия обмана 3». Именно эти фильмы чаще всего искали, скачивали и пересматривали в течение месяца.

Топ-10 пиратских хитов декабря

Место Фильм 1 Хищник: Планета смерти 2 Достать ножи: Воскрешение покойника 3 Иллюзия обмана 3 4 Метод исключения 5 Бугония 6 Альтер 7 Сны поездов 8 Битва за битвой 9 Одинокий самурай 10 Трон: Арес

Что это говорит о зрителе

Список получился показательным. Здесь рядом стоят блокбастеры, фестивальные драмы и авторское кино с громкими именами вроде Эммы Стоун и Тома Фелтона. Это значит одно: зритель в России сегодня ищет не только зрелище, но и разнообразие — и находит его там, где доступ быстрее официального релиза.

Пиратские чарты давно стали альтернативной картой интересов. И в декабре 2025 года эта карта уверенно указывает на одно имя — «Хищник».

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».