Поплавская призвала игнорировать «Химкинских ведем» с Муцениеце: «Берегите себя и своих близких от этого мрака»

Эта осень принесла зрителям немало разнообразного контента в мире сериалов — и триллеры, и драмы, и мелодрамы. Люди могли найти проект на любой вкус.

Сериал «Химкинские ведьмы» поначалу скептически сравнивали с «Зачарованными», но в итоге публике он понравился легким сюжетом и любопытными твистами. А вот самая известная «Красная Шапочка» от увиденного осталась в шоке — Яна Поплавская даже призвала запретить безобидный проект.

Сюжет сериала «Химкинские ведьмы»

Проект начинается с обычной аферы. Три подруги, Марина, Света и Оля, неплохо зарабатывают, изображая из себя экстрасенсов. Всё меняется, когда они сталкиваются с настоящей колдуньей, которая неожиданно делится с ними своей силой.

Теперь у каждой появляется реальный дар: одна читает мысли, вторая заглядывает в будущее, а третья видит призраков. Но вместо того чтобы начать новую, волшебную жизнь, девушки понимают, что этот подарок стал настоящим проклятием. Их привычный мир рушится.

Отчаянно пытаясь избавиться от нежеланных способностей, они начинают поиски того, кому можно их передать.

Яна Поплавская про сериал «Химкинские ведьмы»

Зрители с интересом досмотрели проект до финала и даже расстроились тому, как быстро он закончился. Сейчас у сериала 7,9 на КП.

А вот Яна Поплавская, исполнительница роли Красной Шапочки в советском фильме, возмутилась содержанию картины. Она резко раскритиковала сериал, обвинив его в откровенной пропаганде оккультизма и магических практик.

«Берегите себя и своих близких от этого мрака!» — написала актриса в своих социальных сетях.

