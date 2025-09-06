Меню
Киноафиша Статьи Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

6 сентября 2025 11:21
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Герои так и останутся без признаний.

История Нюши и Бараша — пожалуй, самая трогательная и знакомая многим линия из мира «Смешариков». Они давно проводят время вместе и явно дороги друг другу, но до сих пор не стали парой.

Даже в спорах они ищут примирения, будто не могут долго находиться в разладе. Зритель без труда считывает обожание в поведении Бараша.

Но, как выяснилось, хэппи-энда у героев не будет.

Отношения Нюши и Бараша

Их связь прошла проверку расстоянием. В период молчания Бараша во время его путешествия Нюша переживала, компенсируя тоску сладостями и набрав вес.

Но трогательная сцена их воссоединения разрушила все стереотипы: восторг Бараша при виде подруги был настолько искренним, что исчезли любые сомнения — его привязанность глубже ее внешних изменений.

А в серии с магнитом Нюша сама инициирует их общение — настойчиво приглашает поиграть и провести время вместе.

В опасной ситуации, когда Нюша провалилась под лёд, именно Бараш без раздумий бросился её спасать и потом согревал. Их привязанность друг к другу видна в самых разных обстоятельствах.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Чем закончится роман

Оказывается, создатели мультфильма не планируют делать из них официальную пару даже в будущем.

В этом и заключается замысел — финал наступит в тот миг, когда прозвучат взаимные признания. Ценность их истории в самом пути: трепетном ожидании, робких взглядах. Это и завораживает зрителей. Такой подход сохраняет магию первого чувства.

«Герои только вступают во взрослую жизнь. Они неопытны, часто действуют неловко, но остаются искренними», — объяснил создатель мультфильма Денис Чернов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда в «Смешариках» появилась панда.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
