Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны

В самом первом «Терминаторе» Линда Хэмилтон предстала в образе Сары Коннор — обычной официантки, к которой из будущего прислали кибернетического убийцу. Её героине суждено было стать матерью Джона Коннора, лидера сопротивления в войне с машинами, что и сделало её мишенью.

Эта роль стала для актрисы судьбоносной: она вернулась к ней к сиквеле, и последний раз появилась в образе закалённой боями Сары в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы» 2019 года. Но кажется Хэмилтон поставила точку в этой истории.

Линда Хэмилтон о роли Сары Коннор

В недавнем интервью актриса заявила, что вряд ли когда-либо вернётся во франшизу «Терминатор». На вопрос о возможном сиквеле она отшутилась, описав версию сценария.

«Искусственный интеллект напишет продолжение "Терминатора". И меня там ликвидируют ещё до вступительных титров. Это — наилучший сюжет», — заметила актриса.

Такая ироничная реакция не оставляет сомнений — поклонникам вряд ли стоит ждать нового появления Хэмилтон в роли легендарной Сары.

Линда Хэмилтон в сериале «Очень странные дела»

После роли в сериале «Засланец из космоса» в 2021 году Линда Хэмилтон могла бы спокойно отдыхать, но вместо этого сделала сюрприз всем поклонникам — присоединилась к финалу «Очень странных дел».

В пятом сезоне она играет доктора Кей, которая возглавляет военную операцию в Хоукинсе. Её героиня использует методы доктора Бреннера, но с важным отличием: её главная цель — найти Одиннадцать и любыми способами сохранить ей жизнь.

Самое интересное, что Хэмилтон и раньше была фанаткой шоу. Когда создатели братья Даффер утвердили её на роль, они специально переработали персонажа, чтобы он лучше соответствовал её харизме. Вместо кабинетного учёного получился жёсткий командир с военной выправкой.

