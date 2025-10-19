Хэллоуинские серии «Симпсонов» – лишь пародии на ужастики, но после этих 5 эпизодов становится не до смеха (и страшно засыпать)

Каждый октябрь фанаты «Симпсонов» ждут Хэллоуин не только ради заветного вопроса «Сладость или гадость!», но и ради «Домика ужасов». Эти хэллоуинские выпуски начались ещё во втором сезоне и превратились в ежегодный манифест абсурдного ужаса и фирменного желтого юмора.

Формально это пародия на хоррор-жанр, но временами Гомер, Лиза и Барта пугают куда сильнее, чем какой-нибудь «Астрал». Вспомним пять сегментов, после которых хочется спать с включённым светом.

«The Shinning» (сезон 6, эпизод 6)

Пародия на кубриковское «Сияние» – классика даже для тех, кто знает оригинал наизусть. Гомер, как Джек Торренс, сходит с ума в заснежённом отеле, где отключено кабельное ТВ и нет пива.

Атмосфера тревоги работает безупречно: приглушённые тона, нервная музыка, обманчивое спокойствие Мардж с битой в руках. Каждый кадр дышит холодом и безумием, а сцена с топором в дверях, где Гомер орёт «Не беспокойся, детка, папочка дома!», так же страшна, как в оригинале.

«Nightmare on Evergreen Terrace» (сезон 7, эпизод 6)

Школьный сторож Вилли превращается в монстра а-ля Фредди Крюгер и убивает детей во сне. Здесь нет ни одного доброго сна – только когти, огонь и вязкое ощущение безысходности.

Особенно жутко, когда Лиза начинает понимать, что засыпать нельзя, а на заднем плане тихо скрипит грабля. У «Симпсонов» редко бывают по-настоящему тревожные эпизоды, но этот – как раз такой. Маленький шедевр ночных кошмаров.

«The Pookadook» (сезон 34, эпизод 6)

Переосмысление «Бабадука», где зловещая книга сводит с ума не мать-одиночку, а Мардж. Чем дальше она читает, тем более чужим становится её голос – дребезжащий, ломкий, будто сквозь демонический фильтр.

Самое страшное тут даже не монстр, а постепенное исчезновение доброй Мардж и беспомощный взгляд Мэгги, наблюдающей за материнским безумием. Для мультсериала, где обычно шутят про пиво и пончики, это откровенно жуткий поворот.

«Ei8ht» (сезон 35, эпизод 5)

Что если Сайдшоу Боб всё-таки добрался до Барта? Авторы решили показать этот сценарий в стиле триллера «Семь».

После кровавой развязки действие переносится на десятилетия вперёд, где повзрослевшая Лиза расследует серию убийств. Тела расчленены, кадры мелькают с клиповым монтажом, и в воздухе стоит ощущение реального ужаса.

«Simpsons World» (сезон 34, эпизод 6)

Самый страшный и самый метаэпизод за всю историю. Оказывается, жители Спрингфилда – не люди, а особые андроиды, которых корпорация перезапускает для развлечения зрителей. Как в «Мире Дикого Запада», да.

Гомер ломается прямо на глазах семьи, глаза у Барта вспыхивают белым светом, а город оказывается гигантской декорацией. Это уже не пародия, а чистый психологический хоррор про бессмертие поп-культуры.

Последний кадр – жуткий, почти философский: камера отъезжает, и мы видим, как «Симпсоны» снова оживают в бесконечном цикле перерождения.

«Домики ужасов» всегда балансировали между пародией и пугающим кошмаром, но чаша весов всегда перевешивала в сторону юмора. Но не в этих пяти случаях.

