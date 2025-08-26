HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее

Каждый раз, когда HBO выпускает новый криминальный сериал, зрители невольно сравнивают его с «Настоящим детективом». И похоже, что «Задание» (The Task) действительно может занять его место — как минимум до выхода пятого сезона культовой антологии. Шоураннером стал Брэд Ингелсби, автор «Мэйр из Исттауна», а главную роль исполнил Марк Руффало.

О чём сериал «Задание»

Сюжет разворачивается в пригородах Филадельфии. Агент Том (Руффало) возглавляет оперативную группу, расследующую серию жестоких ограблений наркопритонов.

Но это не просто история о копах и бандитах. Параллельно зрители следят за Робби (Том Пелфри), обычным семьянином, который на деле стоит за этими налётами.

Две линии переплетаются в напряжённой игре в кошки-мышки. Как и в «Настоящем детективе», каждое преступление отражает внутренних демонов героев. Том мучается прошлым и сомневается в собственной вере, Робби разрывается между семьёй и преступной жизнью.

Сильный актёрский состав

Помимо Руффало и Пелфри, в проекте занят Фабьен Франкель — знакомый зрителям по роли Кристона Коля в «Доме Дракона». Уже один Руффало, четырёхкратный номинант на «Оскар» и обладатель «Эмми», способен привлечь внимание к премьере, но в тандеме с такими партнёрами ставки только растут.

Почему это событие года

HBO не боится делать ставку на мрачные драмы. «Задание» обещает не просто криминальную историю, а глубокое исследование семьи, веры и моральных компромиссов.

Ингелсби вдохновлялся личной историей своего дяди, бывшего священника, ушедшего ради любви к женщине. Этот мотив перекочевал в образ Тома — агента, потерявшего веру, но всё ещё борющегося за справедливость.

Премьера состоится 7 сентября, и первые зрители уже называют сериал главным событием осени. Всё указывает на то, что «Задание» станет новым эталоном престижного телевидения и достойным наследником «Настоящего детектива».

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.