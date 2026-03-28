HBO выдал «бомбу» с трейлером сериала про «Гарри Поттера», но зрители недовольны: что пишут о новой экранизации?

Первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO ожидаемо вызвал бурную реакцию. Иначе и быть не могло: слишком уж велика любовь зрителей к фильмам с Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. Едва в сети появились первые кадры с Домиником Маклафлином, Аластером Стаутом и Арабеллой Стэнтон, как фанаты тут же разделились на два лагеря.

Почему одни зрители уже недовольны

Главная претензия у скептиков довольно простая: они не понимают, зачем вообще нужен этот перезапуск. Многие пишут, что новые кадры пока не выглядят чем-то принципиально свежим, а сам сериал слишком легко вызывает сравнения с фильмами, которые для целого поколения уже стали классикой.

Кого-то смущает визуальный стиль, кому-то кажется, что трейлеру не хватает яркой индивидуальности. И именно поэтому часть аудитории воспринимает проект как ремейк ради денег, а не как действительно новую версию знакомой истории.

Почему другие все равно будут смотреть

Но есть и противоположная точка зрения. Многие фанаты признаются, что при всей любви к фильмам им все равно интересно посмотреть, какой получится более подробная экранизация книг. Формат сериала дает HBO куда больше пространства для сюжетных линий, персонажей и деталей, которые когда-то пришлось вырезать из полнометражных фильмов.

Кроме того, больше всего положительных отзывов сейчас получает именно детский каст. Зрителям понравилось, как выглядят новые Гарри, Рон и Гермиона, а некоторые даже отмечают, что Доминик Маклафлин чем-то напоминает юного Дэниэла Рэдклиффа.

Что уже известно о сериале

Трейлер также подтвердил, что премьера первого сезона состоится на Рождество 2026 года — раньше, чем ожидали многие зрители. И теперь главный вопрос звучит так: сможет ли HBO предложить не просто очередную экранизацию, а действительно самостоятельный взгляд на историю о мальчике, который выжил.