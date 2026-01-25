Меню
HBO тщательно скрывал, но Рэйф Файнс одной фразой раскрыл все карты: кто же будет новым Волан-де-Мортом?

25 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Никогда еще важную новость не говорили так элегантно.

Рэйф Файнс, кажется, сделал то, чего обычно боятся даже пресс-службы: одним спокойным комментарием подвинул весь кастинг-секрет HBO. В свежем интервью актёр, который много лет был лицом и голосом Волан-де-Морта в кино, намекнул, что студия уже определилась с новым Тёмным Лордом — и это может быть Киллиан Мерфи.

Файнс «случайно» выдал главное имя

Фраза прозвучала почти буднично, но эффект — как от заклятия: Файнс назвал Мерфи «отличным выбором» и добавил, что его, похоже, уже утвердили. Формально — без прямого подтверждения, по сути — очень прозрачный намёк. Тем более слухи о Мерфи в роли Волан-де-Морта ходят давно, хотя сам актёр раньше их отрицал.

Почему Мерфи идеально ложится в роль

Кадр из сериала «Острые козырьки»

У Мерфи есть то, чего часто не хватает экранным злодеям: внутренняя тишина, от которой становится неуютно. Он умеет играть холодно, тонко, без карикатуры — так, что страх рождается не от грима, а от взгляда. Если HBO действительно делает ставку на него, Волан-де-Морт может получиться не «монстром из хоррора», а умным, опасным фанатиком, который пугает тем, что выглядит слишком живым.

Сериал уже собирают по крупицам

Премьера нового «Гарри Поттера» запланирована на начало 2027 года, и HBO обещает семь сезонов — по числу книг. Главных героев уже нашли: Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Рона — Аластер Стаут, Гермиону — Арабелла Стэнтон.

Осталось главное: доказать, что эта версия будет не ремиксом, а перезапуском с характером. И Мерфи на позиции Волан-де-Морта — тот самый ход, который способен удержать франшизу на плаву, даже когда вокруг кастинга кипят споры.

Анастасия Луковникова
