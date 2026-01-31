HBO назвал сроки выхода 1 сезона сериала по «Гарри Поттеру»: главные роли уже утверждены, съемки в активной стадии

Создатели обещают, что это будет максимально приближено к книжной версии.

Стала известна дата выхода сериала по «Гарри Поттеру». Без тизеров, фанфар и презентаций — информация всплыла в интервью и быстро разлетелась по фанатским сообществам.

HBO подтвердил: старт проекта намечен на начало 2027 года. Точного месяца пока нет, но формулировка уже окончательная.

Это первый раз, когда у сериала появился реальный временной ориентир, а не размытое «в разработке». Изначально запуск планировали на 2026 год, но сроки сдвинулись из-за масштаба проекта.

Съемки сериала начались летом 2025 года. Концепция остается прежней: каждая книга — отдельный сезон, без сокращений и вольных трактовок. Проект позиционируется как максимально точная адаптация с сохранением атмосферы 1990-х.

Главные роли уже утверждены. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, Рона — Аластер Стаут. Кастинг завершен, сценарная работа идет полным ходом.

Для HBO это один из ключевых проектов на ближайшие годы. А для фанатов — первый реальный повод перестать гадать и начать ждать. Начало 2027 года теперь не слух, а ориентир.