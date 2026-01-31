Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи HBO назвал сроки выхода 1 сезона сериала по «Гарри Поттеру»: главные роли уже утверждены, съемки в активной стадии

HBO назвал сроки выхода 1 сезона сериала по «Гарри Поттеру»: главные роли уже утверждены, съемки в активной стадии

31 января 2026 12:19
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Создатели обещают, что это будет максимально приближено к книжной версии.

Стала известна дата выхода сериала по «Гарри Поттеру». Без тизеров, фанфар и презентаций — информация всплыла в интервью и быстро разлетелась по фанатским сообществам.

HBO подтвердил: старт проекта намечен на начало 2027 года. Точного месяца пока нет, но формулировка уже окончательная.

Это первый раз, когда у сериала появился реальный временной ориентир, а не размытое «в разработке». Изначально запуск планировали на 2026 год, но сроки сдвинулись из-за масштаба проекта.

Съемки сериала начались летом 2025 года. Концепция остается прежней: каждая книга — отдельный сезон, без сокращений и вольных трактовок. Проект позиционируется как максимально точная адаптация с сохранением атмосферы 1990-х.

Главные роли уже утверждены. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, Рона — Аластер Стаут. Кастинг завершен, сценарная работа идет полным ходом.

Для HBO это один из ключевых проектов на ближайшие годы. А для фанатов — первый реальный повод перестать гадать и начать ждать. Начало 2027 года теперь не слух, а ориентир.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Читать дальше 1 февраля 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Читать дальше 29 января 2026
Что на самом деле Толкин писал о Фарамире: в фильме «Властелин колец» чуть не стал предателем, но такого не было Что на самом деле Толкин писал о Фарамире: в фильме «Властелин колец» чуть не стал предателем, но такого не было Читать дальше 29 января 2026
Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Читать дальше 1 февраля 2026
Больше 5 долгожданных хитов Netflix не вернутся в 2026 году: вместо них будем смотреть эти проекты Больше 5 долгожданных хитов Netflix не вернутся в 2026 году: вместо них будем смотреть эти проекты Читать дальше 1 февраля 2026
Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Читать дальше 31 января 2026
Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Читать дальше 31 января 2026
Лучшее аниме зимы 2026 года: это не «Магическая битва» Лучшее аниме зимы 2026 года: это не «Магическая битва» Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше