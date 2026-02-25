Меню
HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса

HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса

25 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Дом дракона»

Хотя зрители ждали ее еще в финале 2 сезона.

Первые два сезона «Дома Дракона» честно расставляли фигуры на доске: интриги, разговоры в холодных залах, редкие вспышки драконьего пламени. Но зрители всё это время ждали другого — момента, когда Танец драконов развернётся по-настоящему.

Судя по первому тизеру третьего сезона, этот момент наконец наступает. Создатели явно готовятся выкатить одно из самых масштабных сражений всей франшизы.

Битва в проливе — главный кандидат на эпизод года

В трейлере мелькают драконы над морем и флот Корлиса Велариона в гуще боя — всё указывает на будущую Битву при Глотке (или в проливе Штормов). Это ключевое морское столкновение между Чёрными и Зелёными, где ставки будут максимальными.

Если ориентироваться на книгу «Пламя и кровь», нас ждёт редкое зрелище: несколько драконов одновременно в крупном сражении. Для «Дома Дракона», который пока экономно расходовал масштаб, это серьёзное повышение ставок.

Почему битву отложили

Шоураннер Райан Кондал прямо объяснил, почему фанаты не увидели её раньше. В разговоре с IGN он подчеркнул, что у производства нет бесконечных ресурсов и приходится выбирать, чему дать экранное время. По его словам, команда хотела «дать событию время и пространство, которых оно заслуживает», чтобы сцена действительно удовлетворила зрителей.

Сработает ли ставка на масштаб

Вопрос теперь один: оправдает ли ожидания эта большая ставка. Для «Дома Дракона» это момент истины — примерно такой же, каким для «Игры престолов» когда-то стали Черноводная и Битва бастардов.

Если сцена выстрелит, третий сезон может резко поднять ставки всего сериала. Если нет — разговоры о «затянутой раскачке» вернутся с новой силой. Но одно ясно уже сейчас: эпоха разговоров заканчивается, и драконы наконец летят в полном составе.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
