Киноафиша Статьи HBO мог бы исправить ошибки «Игры престолов» и «Дома дракона» одним спин-оффом: ведь именно его так ждут зрители

26 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Хватит держать этот проект на скамейке запасных.

«Игра престолов» закончилась в 2019-м, но Вестерос не умер — он просто стал франшизой, где спин-оффы появляются быстрее, чем успевает остыть драконье пламя. И вот парадокс: HBO снимает всё вокруг Таргариенов, но упорно не берёт историю, без которой не было бы ни Железного трона, ни самой мании власти в этом мире. Завоевание Эйгона — тот самый фундамент, который почему-то оставили за кадром.

Завоевание Эйгона — идеальный спин-офф, который просится сам

В «Пламени и крови» Джордж Мартин подробно объясняет: Эйгон Таргариен не просто прилетел и «всех победил». До войны были годы напряжения, политика, конфликты лордов и момент, когда он решил: либо Вестерос склоняется, либо горит. И это не история про «одного героя», а про троих — Эйгона, Висению и Рейнис, которые на Балерионе, Вхагаре и Мераксесе переписали карту континента.

Проблема в том, что «Дом дракона» стартовал с внутрисемейной мясорубки, не показав, откуда вообще взялась эта одержимость троном и почему Таргариены так уверены, что мир принадлежит им по праву. А сериал про Завоевателя мог бы дать Вестеросу ту самую точку отсчёта — понятную даже тем, кто путается в бесконечных Эйгонах.

Почему без Эйгона не было бы ни Харренхолла, ни Королевской Гавани, ни всей боли «Игры престолов»

Самое вкусное тут в деталях: Харренхолл — не просто «страшный замок с дурной репутацией», а символ того, как драконье пламя превращает гордыню в руины. Легенда о проклятии Харренхолла живёт веками, и даже в «Игре престолов» это место ощущается как локация, где воздух густой и неприятный.

Эйгон построил Королевскую Гавань, придумал столицу, создал Железный трон из мечей поверженных врагов — и этим запустил цепочку конфликтов на 300 лет вперёд. По сути, весь сериал HBO о том, как люди ломают друг друга ради кресла, которое когда-то выковали из чужого поражения.

Поэтому странно, что после финала «Игры престолов» нам не показали начало этого цикла — историю, которая выглядит «единственно правдивой» в мире Мартина: власть берут огнём, а расплачиваются потом все.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
