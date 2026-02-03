HBO Max сдвинул премьеры: новые серии «Рыцаря Семи Королевств» и «Индустрии» выйдут раньше срока — не 8 февраля

А зрителям это только на руку.

HBO Max меняет расписание — и делает это не из каприза. Четвертая серия «Рыцаря Семи Королевств» и пятый эпизод нового сезона «Индустрии» зрители увидят раньше обычного. Платформа решила не сталкиваться лоб в лоб с телесобытием, которое в США собирает у экранов полстраны.

Речь о Супербоуле. В его день эфирная сетка традиционно пустеет — даже крупные премьеры стараются не рисковать.

Обе серии станут доступны 6 февраля в 11:01 по московскому времени (вместо 8 числа). Для фанатов это даже плюс — ждать воскресенья не придется. По сути, зрителям просто подарили более ранний доступ. Такое уже случалось с крупными проектами. Стриминги гибко реагируют на конкуренцию за внимание.

Супербоул в США давно больше, чем спорт. Это культурное событие, которое перетягивает аудиторию у сериалов, шоу и даже премьер фильмов. Поэтому перенос выглядит прагматично.

Для «Рыцаря Семи Королевств» и «Индустрии» это шанс не потеряться в шуме. А для зрителей — повод устроить внеплановый сериальный вечер. Иногда график меняется, но интерес к историям только растет.